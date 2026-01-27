Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek için yeni projeler üretiyor, mevcut yolların genişliğini arttırarak yeni güzergâhlar oluşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ulaşımı için önemli bir alternatif geçiş noktası olacak 340. Sokak'ta yol genişliği iki katına çıktı, asfalt çalışması tamamlandı. Proje hizmete alındığında sürücüler Medeniyet Bulvarı'ndan itibaren ilçe merkezi trafiğine girmeden Kazımpaşa, Yazlık, Yenikent bölgesine transit geçiş yapabilecek.

Medeniyet Bulvarı'ndan Kazımpaşa Caddesi'ne kadar konforlu ve hızlı ulaşım için çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım ağının en önemli kısmı olan 340. Sokak'ta sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

32. Sokak ve Sivritepe Caddesi'nde istinat duvarı imalatları tamamlandı ve yol güvenliği büyük bir hassasiyetle sağlandı.340. Sokak'ta da 5 metreyüksekliktekitaş duvar imalatları da tamamen bitti. Yolun genişliği 5 metreden 10 metreye çıkarıldı ve bir duble yol konforu oluşturuldu. Projenin tamamı hizmete alındığında Serdivan'da sürücüler Medeniyet Bulvarı'ndan itibaren Kazımpaşa Caddesi'ne kadar Serdivan'ın kırsalı, Yazlık, Yenikent istikametlerine transit şekilde ilçe merkezi trafiğine girmeden geçiş yapabilecek.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Şehrimizin ulaşımına katkı sunmak, hemşerilerimin hızlı ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için yoğun bir mesai harcıyoruz. Medeniyet Bulvarı, 32. Sokak, Sivritepe Caddesi ve 340. Sokak güzergâhlarını kullanarak Serdivan Kemalpaşa Mahallesi için genişletilmiş alternatif yol ağı oluşturuyoruz. Bu yol ağının en önemli ayağı olan 340. Sokak'ta kazı dolgu ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Sıcak asfalt serim işlemi sonrası kaldırım imalatı ve yaya korkuluklarının montajı sonrası güzergâhımız güvenli ve hızlı ulaşım için vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır' denildi.