Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi sakinleri ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, teravih buluşmaları kapsamında ise Karaaslan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

KONYA (İGFA) - Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi sakinleri ve aileleri katıldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatan programda Başkan Hasan Kılca, merkez sakinleri ve aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

KILCA: ÇINARLARIMIZ BİZE EMANET

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, iftar programında yaptığı konuşmada büyüklerimizin toplum için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, 'Çınarlarımız bize emanettir. Onlara kendi anne ve babamız gibi bakmakla yükümlüyüz.' dedi.

Başkan Hasan Kılca, 'Anne ve babalarımız yaşlandığında onlara 'öf' bile dememeyi öğütleyen ve onlara güzel sözler söylememizi tavsiye eden bir dinin mensuplarıyız. Büyüklerimiz bize emanettir. Onlar bizi nasıl sevgi, şefkat ve merhametle yetiştirdiyse bizler de aynı şefkat ve merhametle onlara bakmakla yükümlüyüz.' diye konuştu.

Alzheimer Derneği ile yürütülen çalışmalara da değinen Hasan Kılca, dernekle birlikte yürütülen hizmetlerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Daha dün gibi ama Alzheimer Derneğimizle birlikte bu hizmete başlayalı 10 yıl olmuş. Bugün protokolümüzü yeniliyoruz. İnşallah nice uzun yıllar birlik ve beraberlik içerisinde çınarlarımıza hizmet etmeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle derneğimize, çalışanlarına, ailelerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok önemli bir sosyal projeyi hayata geçirdik.'

BAŞKAN KILCA'DAN MÜJDE

Hasan Kılca, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılabilmeleri amacıyla hayata geçirdikleri projeyi de müjdeleyerek şunları söyledi; 'Türkiye'nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi faaliyete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte Karatay'da hizmet vermeye başladı. Engelli bireylerimizi engel gruplarına göre, yaş farkı gözetmeden kabul ediyoruz. Engelsiz kreşten başlayarak ileri yaşlara kadar tüm bireylerimize hizmet sunuyoruz. Burada hem eğitim faaliyetleri yürütülüyor hem de bireylerimiz çeşitli üretim ve öğrenme faaliyetlerine katılıyor. Böylece ailelerimizi de bir nebze olsun rahatlatmış oluyoruz. Karatay Belediyesi olarak bu alandaki önemli bir boşluğu da doldurmuş olduk.'

Karatay Belediyesi olarak tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Kılca, 'Tüm belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Büyüklerimiz her zaman bizlere emanettir. Bizler de onlara kendi anne ve babamız gibi, gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

GÜNEY: YAŞAM MERKEZİ HASTA VE YAKINLARI İÇİN MORAL KAYNAĞI

Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney de programda yaptığı konuşmada Karatay Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Karatay Belediyesi ile birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Güney, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin hem hastalar hem de aileleri için büyük bir destek olduğunu ifade etti.

Figen Güney, Karatay Belediyesi'nin katkılarıyla çok güzel ve anlamlı hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, düzenlenen iftar programının da hastalar ve aileleri için önemli bir moral kaynağı olduğunu söyledi. Güney, Karatay Belediyesi başta olmak üzere projeye destek veren herkese teşekkür etti.

KILCA VE DEMİRCİ KARAASLAN MAHALLESİ'NDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

İftar programının ardından Karaaslan Mahallesi'ne geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hz. Hamza Camii'nde kılınan teravih namazının ardından mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Hasan Kılca'ya programda AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci de eşlik etti. Teravih namazı sonrası vatandaşlarla sohbet eden Kılca ve Demirci, mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi.