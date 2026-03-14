Şanlıurfa'da tarihi ve turistik alanların gece de daha görünür hale gelmesi ve turizme kazandırılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıya uygun 275 sokakta kapsamlı bir aydınlatma çalışması yapacak.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyübiye Belediyesi ve Dicle Elektrik A.Ş. iş birliğiyle yürütülecek 'Tarihi ve Turistik Alanların Aydınlatılması Projesi' kapsamında kentin tarihi dokusunu barındıran sokaklarda kapsamlı bir aydınlatma çalışması başlatılıyor. Proje çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, özellikle Çarşılar Bölgesi ile tarihi hanların bulunduğu alanlar başta olmak üzere eski Urfa'nın tarihi mahallelerinde yer alan toplam 275 sokakta aydınlatma sistemi kuracak. Yapılacak çalışmalarla birlikte bölgenin mimari dokusuna uygun, estetik ve tarihi atmosferi ön plana çıkaran aydınlatmaların kullanılması planlanıyor.

IŞIKLANDIRMALAR TARİHİ YAPIYA UYGUN ŞEKİLDE YAPILACAK

Projede kullanılacak aydınlatma sistemleri, tarihi yapılarla uyumlu olacak şekilde sokakların özgün mimarisine zarar vermeden dizayn edilecek. Böylece hem tarihi yapıların silueti gece saatlerinde daha belirgin hale gelecek hem de sokaklarda görsel olarak daha sıcak ve otantik bir atmosfer oluşturulacak.

Yaz ayları içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışma sayesinde, gün içerisinde yoğun ziyaretçi ağırlayan tarihi bölgelerin gece saatlerinde de turizme açık hale gelmesi amaçlanıyor. Aydınlatma sayesinde hem yerli hem de yabancı turistlerin akşam saatlerinde tarihi sokakları daha rahat şekilde gezebilmesi hedefleniyor.

Projenin bir diğer önemli amacı ise vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak. Aydınlatma çalışmaları ile birlikte tarihi mahallelerde yaşayan vatandaşların gece saatlerinde ulaşım açısından daha konforlu bir ortamda hareket edebilmesi sağlanacak.

Şanlıurfa'nın köklü tarihini ve kültürel mirasını ön plana çıkarmayı amaçlayan proje, aynı zamanda kentin turizm potansiyeline de katkı sunacak. Tarihi sokakların gece saatlerinde ışıklandırılmasıyla birlikte Urfa'nın turistik cazibe merkezlerinin daha canlı ve hareketli hale gelmesi bekleniyor.