Türkiye yalıtım sektörünün lider markası İzocam, iklimlendirme sektörüne yönelik yenilikçi çözümü İzocamflex ile Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri kapsamında 'Yılın Teknik Yalıtım Ödülü'ne layık görüldü.

İSTANBUL (İGFA) - Yalıtım Dergisi tarafından bu yıl 22. si düzenlenen Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri'26, 22 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sektörde fark yaratan ürün ve çözümlerin ödüllendirildiği organizasyonda, İzocam'ın iklimlendirme sektörüne yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümü İzocamflex, 'Yılın Teknik Yalıtım Ödülü'nün sahibi oldu.

Yalıtım ve çatı-cephe sektörlerinin en köklü organizasyonl arı arasında yer alan Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri, Yalıtım Dergisi öncülüğünde 2004 yılından bu yana düzenleniyor. İzocam Pazarlama Müdürü Zahide Türkan Subaşı ile Pazarlama İletişimi Yetkilisi Hidayet Şahan'ın katılımıyla gerçekleşen bu yılki ödül töreni, yalıtım sektörünün dernek yöneticilerini, akademisyenleri ve marka temsilcilerini İstanbul Makine Hangar'da A. Metin Duruk konferans salonunda bir araya getirdi. Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri töreninde İzocamflex'e layık görülen 'Yılın Teknik Yalıtım Ödülü' İzocam adına Pazarlama Müdürü Zahide Türkan Subaşı tarafından teslim alındı.

İZOCAMFLEX İLE İKLİMLENDİRME TESİSATLARINDA ÇOK YÖNLÜ KORUMA

Değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ihtiyaca doğru çözüm geliştirme hedefiyle hareket eden İzocam, İzocamflex ile yüksek ısıl konforu daha düşük maliyetle piyasaya sunuyor. Kauçuk esaslı, kapal? ? gözenekli yapıya sahip boru ve levha formundaki İzocamflex elastomerik kauçuk köpük ürünler; güçlü ısı yalıtımı, yüksek yoğuşma kontrolü ve B sınıfı yangın dayanımı özellikleriyle iklimlendirme tesisatlarında çok yönlü koruma sağlıyor.

Isıtma, soğutma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanılan İzocamflex, boru yüzeylerinde oluşabilecek ısı kayıplarını ve yoğuşmayı etkin biçimde önleyerek sistem verimliliğini artırıyor. Yüksek ısı yalıtım performansı sayesinde enerji tüketimini azaltan İzocamflex, çevresel sorumluluk bilinciyle tasarlanan formülüyle doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir yalıtım performansı ortaya koyuyor.

Enerji tasarrufuna sağladığı yüksek katkı nedeniyle termoekonomik bir çözüm olarak öne çıkan İzocamflex, aynı zamanda B sınıfı yangın dayanımı ile uygulandığı alanlarda güvenliği de üst seviyeye taşıyor. İlk yatırım maliyetinde ava ntaj sunarken uzun vadede sağladığı enerji kazancı ile kullanıcılarına 'optimum ısı yalıtımı - optimum yatırım maliyeti' dengesini sunuyor.

İzocamflex Boru, iklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde boru hatlarının dış yüzeylerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla kullanılan, -kauçuk esaslı ve kapalı gözenekli hücre yapısına sahip bir yalıtım malzemesi olarak öne çıkıyor.

İzocamflex Levha ise kanal ve büyük çaplı boru hatlarının dış yüzeylerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere geliştirilen, aynı teknik özelliklere sahip levha formundaki çözümüyle geniş uygulama alanları sunuyor.

Her iki ürün de EN 14304 CE Belgesi'nin yanı sıra ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ve ISO 50001:2018 sertifikalarına sahip bulunuyor.

İzocamflex'in 'Yılın Teknik Yalıtım Ödülü'ne layık görülmesi, İzocam'ın Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik odağında geliştirdiği çözümlerle sektöre değer katma vizyonunun güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.