BURSA (İGFA) - Ramazan'ın birleştirici ve manevi iklimini kentin tümüne yayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4 sabit noktadaki iftarların dışında, her gün farklı bir ilçede düzenlediği iftar buluşmalarını bu defa Osmangazi ilçesindeki Dikkaldırım Kapalı Pazar Alanında gerçekleştirdi.

İftara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Bozbey, masaları tek tek gezerek, mahalle halkıyla selamlaşıp sohbet etti.

'BURSA İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Paylaşmanın çoğaldığı, dayanışmanın büyüdüğü, kapıların daha sık çalındığı, gönüllerin birbirine daha fazla yaklaştığı Ramazan ayında aynı sofrada buluşmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Her akşam başka bir ilçede hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Aynı lokmayı paylaşıyoruz. Aynı dualara amin diyoruz. Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Bursa için gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin geleceğe güvenle bakabileceği, yarınını düşünmeyeceği bir Bursa hayal ediyoruz. Kentimizi ve mahallelerimizi yarınlara hazırlıyoruz' diye konuştu.

'SABIRLA VE ORTAK AKILLA HAREKET EDİYORUZ'

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ve insan öncelikli yaklaşımla hizmet etmeyi sürdürdüklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinin tarihiyle, mahalleleriyle, kültürel zenginlikleriyle kentin hafızasında önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden ulaşım yatırımlarına kadar her alanda çalışma yürüttüklerini hatırlatan Başkan Bozbey, 'Ulaşım konusunda planlı bir süreci yaşama geçiriyoruz. Kavşak düzenlemeleriyle, bölgede açılacak yeni hastaneyle ilgili bağlantı yollarıyla birlikte ulaşım sorununu da ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Raylı sistem konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. Sabırla ve ortak akılla hareket ediyoruz. Bölgeyle ilgili kentsel dönüşüm projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte halkımızla paylaşacağız. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum' diye konuştu.

Hüdavendigar Mahalle Muhtarı Mustafa Pala da yüzlerce vatandaşı aynı sofralarda buluşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.