Manisa Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının fedakarca yürüttüğü göreve dikkat çekmek adına anlamlı bir ışıklandırma çalışması yaptı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye hizmet binası, sağlık camiasının simgesi olan yeşil ve beyaz renklerle ışıklandırıldı. Gece saatlerinde şehri selamlayan bu özel aydınlatma, tüm sağlık personeline duyulan derin saygıyı ve dayanışma mesajını yansıttı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, insan hayatını korumak için gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan tüm hekimlerin ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, emeklerinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu görsel farkındalık çalışmasıyla sağlık çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha hatırlattı.