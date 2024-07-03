Serdar Kılınç'ın, MüzikOnair etiketiyle yayınlanan "Aşkın Bir Ateş Senin" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğünde video klibiyle Netd müzik'te.İSTANBUL (İGFA) - Serdar Kılınç, “Ud ile Yeniden..” sloganı ile yıllar içinde biriktirdiği ve yeni bestelerini sizlerle buluşturmak için bu müzik yolculuğuna çıkmıştır. 1980 – 1990 – 2000 yıllarda udun ön planda olduğu müzikleri, kendi yeni şarkıları ile tekrar ön plana çıkarmak amacı vardır.

Bestekarlığın tanımını “Gönülden gelen bir iç ses ile, yeri, zamanı ve öyküsü bilinmeyenlerle dolu, sizi ve toplumu anlatan müzikal bir hikayeyi ortaya çıkaran kişi” olarak tanımlayan Serdar KILINÇ, daha bir çok yeni bestesini sizlerle sunmak için heyecan ile çalışmalarına devam etmektedir.

Ud’un hayatındaki yeri çok farklıdır. Eskişehir Türk Sanat Müziği Sevenler Derneğinde uzun süre icracı olmuş olup, Eskişehir, İstanbul ve Antalya’da birçok sahne çalışmasında bulunmuştur.

Fotoğraf sanatı ile de ilgilenen Serdar Kılınç kendine ait “Yansıyan Objeler” isimli fotoğraf sergisini açmıştır. Ayrıca birçok dernekte “Fotoğraçılık Eğitimi” vermiştir. Serdar Kılınç ayrıca İnşaat Mühendisi’dir.

Sözü ve müziği kendisine ait olan “Kışları Bahar Yapan” , “Vira Vira (Almaya Geldim) , “Sevmek Seni“ şarkılarını dinleyenlerin beğenisine sunmuş ve kısa sürede büyük beğeni toplamıştır.

MüzikOnair etiketiyle yayınlanan, sözü ve müziği Serdar Kılınç’a ait olan dördüncü eseri “Aşkın Bir Ateş Senin” şarkısının aranjörlüğü Can Gülcan tarafından yapılmış olup, video klibinde yönetmen koltuğuna Onur Orhan Dal oturmuştur.