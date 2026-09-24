Nilüfer Belediyesi'nin '2026 Yılın Yazarı Sennur Sezer' etkinlikleri kapsamında düzenlenen gastronomi atölyesinde, ekmek ustası Hakan Doğan yazarın 'İstanbul'un Eski İkramları' kitabından yola çıkarak Paskalya çöreği hazırladı; dayanışma ve tasarruf kültürünü anlattı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 2026 Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamında şair ve yazar Sennur Sezer'i edebiyatının yanı sıra mutfak kültürü ve sosyolojik birikimiyle de tanıtmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Pancar Deposu'nda 'İkram, Tasarruf ve Dayanışma' başlığıyla bir gastronomi atölyesi düzenlendi. Sezer'in İstanbul'daki farklı kültürleri, ortak yaşamı ve mutfak miraslarını kaleme aldığı 'İstanbul'un Eski İkramları' kitabı üzerinden gerçekleştirilen atölyeye, ekmek ustası Hakan Doğan konuk oldu. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Vekili Serpil Altun ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir de katıldı.

'İKRAM, NEZAKETİN VE DAYANIŞMANIN DİLİDİR'

Atölyede Sennur Sezer'in metinleriyle tanışma sürecini anlatan Hakan Doğan, Sezer'in mutfağa yaklaşımının sadece tariflerden ibaret olmadığını, derin bir sosyolojik gözlem barındırdığını ifade etti. Kitabın adında geçen 'ikram' sözcüğünün zarafetine dikkat çeken Doğan, yazarın işçi sınıfına ve dar bütçeli ailelere yönelik pratik, tasarruflu mutfak felsefesinden çok etkilendiğini söyledi.

Sezer'in mahalle aralarındaki komşuluk ilişkilerini, bir evde pişenin diğerine dağıtıldığı ortak sofra kültürünü yalın bir dille aktardığını belirten Doğan, 'Bizim meslekte genellikle 'yemek' denir; 'ikram' çok daha ince, birleştirici bir kavram. Yazar, farklı inançların ve halkların İstanbul'da birbirine nasıl ikramda bulunduğunu, birbirinin tarifini nasıl zenginleştirdiğini harika anlatmış' dedi.

Doğan'ın konuşmasından sonra atölye kısmına geçildi. Atölyede İstanbul'un çok kültürlü mirasını simgeleyen Paskalya çöreğinin yapımı uygulama olarak gösterildi. Katılımcılarla birlikte tezgah başına geçen Hakan Doğan, Paskalya çöreği hamurunun yoğrulmasından saç örgüsü şeklinde bağlanmasına kadar tüm püf noktalarını paylaştı. Katılımcılar, Sezer'in edebi mirasını mutfakta deneyimleyerek kendi çöreklerini hazırladı.