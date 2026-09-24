Maltepe Belediye Tiyatrosu, elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Umman'ın Salalah kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen Dhofar Uluslararası Tiyatro Festivali'ne katılan tiyatro, büyük ses getiren oyunu 'Hamlet' ile büyük bir başarıya imza attı.

İZMİR (İGFA) - Maltepe Belediye Tiyatrosu, büyük ses getiren oyunu 'Hamlet' ile büyük bir başarıya imza attı. Umman'ın Salalah kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen Dhofar Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 'Hamlet', 'En İyi Kostüm Tasarımı' ödülüne layık görüldü. Karakterlerin ruh halini ve dönemin atmosferini sahneye yansıtan başarılı tasarımlar, festival jürisinin de takdirini kazandı. Oyunun görsel zenginliğini ve anlatım gücünü öne çıkaran ödüllü kostümler ise, Bahadır Keşan ve Tuğba Eskicioğlu imzalı.

ÖDÜLÜ BELEDİYE BAŞKANI AL-GHASSANI VERDİ

Prestijli ödül, 22 Eylül 2026 tarihinde Salalah kentinde düzenlenen görkemli bir törenle sahibini buldu. Ödül, Dhofar Belediye Başkanı Dr. Ahmet bin Muhsein Al-Ghassani tarafından Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara'ya takdim edildi.

'MALTEPE'NİN SANATSAL GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK'

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Utku Çakmak, uluslararası alanda kazanılan bu başarının gurur verici olduğunu belirtti. Çakmak konuşmasında şunları kaydetti:

'Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen nitelikli tiyatro topluluklarının arasında bu ödülü almak bizler için son derece önemliydi. Profesyonelliğimizi hem yurt içinde hem de yurt dışında en iyi şekilde sergiliyoruz. Oyunumuz performans olarak da büyük bir beğeni topladı. Maltepe'nin en güçlü yönlerinden birinin tiyatro ve sanat olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Şimdi hedefimiz ise bu yıl 8.'sini düzenleyeceğimiz Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'ne odaklanmak. Dünyanın en önemli tiyatro festivallerinden birini Maltepe'de hayata geçiriyoruz. Unutmamak gerekir ki tiyatro, farklı kültürleri birleştiren en evrensel güçtür.'