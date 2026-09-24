Kocaeli İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Hamit İlker Ulusoy ve beraberindeki yöneticiler, Ortaburun Mahallesini ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Yüksel Özcan ile bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA ) - Kocaeli İzmit Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Ortaburun Mahallesi'ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Hamit İlker Ulusoy'un yanı sıra İnanç Masası Başkanı İsmet Kanık, Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmail Akdeniz ve Turgay Oruç ile Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır, Ortaburun Mahalle Muhtarı Yüksel Özcan ve Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy ile bir araya geldi.

MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEPLERİ DİNLENDİ

Ziyarette Hamit İlker Ulusoy, Mahalle Muhtarı Yüksel Özcan'dan Ortaburun'un mevcut ihtiyaçları ve mahalle sakinlerinin talepleri hakkında bilgi aldı. Mahalledeki öncelikli ihtiyaçlar ve yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.