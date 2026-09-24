Malatya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kaldırılan kentin sosyal hayatını güçlendirmek, gençleri sporla buluşturmak ve Malatya'nın ulusal ve uluslararası alandaki spor görünürlüğünü artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in de katılacağı 'Spor Zirvesi' programında Türk spor basınının deneyimli isimlerinden Erdoğan Arıkan ile eski milli futbolcular Hami Mandıralı, Tanju Çolak ve Ahmet Dursun yer alacak.

Spor dünyasının tanınmış isimleri, kariyerlerinden edindikleri deneyimleri ve Türk sporuna ilişkin değerlendirmelerini Malatyalılar ve gençlerle paylaşacak. Program, sporun farklı alanlarında faaliyet gösteren isimleri aynı çatı altında buluşturmasıyla Malatya'nın spor gündemine önemli bir hareketlilik kazandıracak.

ZİRVENİN ARDINDAN MİLLİ MAÇ HEYECANI YAŞANACAK

'Spor Zirvesi' programının ardından ise Malatyalılar bu kez Türkiye-Fransa karşılaşmasının heyecanını hep birlikte yaşayacak. Spor dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek programın ardından düzenlenecek maç yayınıyla Türkiye-Fransa karşılaşması Malatya'da birlikte izlenecek. Böylece sporun farklı branşlarını ve paydaşlarını buluşturan program, milli maç heyecanıyla devam edecek.