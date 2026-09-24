Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tohum, hasat ve mahsul alım desteği verdiği üreticiden aldığı siyez buğdayından ürettiği ekmek tüketiciden tam not aldı.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Tarım Peyzaj A.Ş. ve BESAŞ iş birliğiyle hem kırsal kalkınmaya hem de güvenli ve ekonomik gıda üretimine katkı sağlayan çalışmaya imza attı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından nitelikli tarım ve kırsal kalkınma amacıyla verilen destekler kapsamında üretime uygun toprak ve iklim koşullarının bulunduğu bölgelerdeki çiftçilerin siyez buğdayı üretimi teşvik edildi. Tohum desteği ile başlayan ve zaman içinde kendi tohumunu elde eden çiftçilere Büyükşehir Belediyesi, iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. maharetiyle hasat desteği ve BESAŞ marifetiyle de mahsul alım desteği sağladı.

TÜRKİYE ORTALAMASI AŞILDI

Keles ilçesine bağlı Avdan ve Yazıbaşı mahallelerindeki 17 üretici, toplam 284 dekar alanda ekim gerçekleştirdi. Tarım A.Ş.'nin biçerdöver desteğiyle gerçekleştirilen hasat sonrası, üreticiler tohumluk hariç 60 ton mahsul elde etti. Bursalı üreticiler, bu yıl siyez buğdayında dönüm başına 200 kilogram olan Türkiye ortalamasının üstünde bir verim yakaladı.

HEM GÜVENLİ HEM EKONOMİK

Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, Keles'te üretilen 60 ton mahsulü piyasa fiyatlarının üstünde satın alarak çiftçiyi destekledi. Üreticiden aldığı mahsulü işleyerek 'organik siyez tam buğday ekmeği' üreten BESAŞ, tüketiciye de sağlıklı, güvenli ve ekonomik gıda ürünü sundu. Piyasada 400 gramı 120-150 TL arasında değişen fiyatlarla satılan ekmek türünü BESAŞ, modern tesislerinde hijyenik koşullarda üreterek 55 TL'ye il genelinde 500 satış noktasında Bursalılara sunuyor.

'SENEYE DAHA FAZLA EKECEĞİZ'

Keles ilçesine bağlı Avdan ve Yazıbaşı mahallelerindeki üreticiler, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tohum, hasat ve alım desteğinden memnuniyetini dile getirdi. Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Muhammer Kılınçaslan, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sezonun daha verimli geçtiğini belirterek, 'Bu sene verilen desteklerle daha güzel ve bereketli bir sezon oldu. Seneye daha fazla ekmeyi düşünüyoruz' dedi.

BESAŞ bayilerinde satışa sunulan ürünlerin güvenli, sağlıklı ve ekonomik olduğunu ifade eden vatandaşlar, BESAŞ ürünlerini 'uygun fiyatlarla ve güvenerek aldıklarını' belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın 'tarım ve gıda kenti' kimliğine vurgu yaparak 'Bursa'mızda hem üreticiyi desteklemeye hem de tüketiciyi korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan kırsal kalkınmayı teşvik ederken öte yandan vatandaşımızın güvenli gıdaya erişimine katkı sağlıyoruz. Bursa'mızın tarımsal üretim kapasitesini güçlendirecek ve şehrimizi güvenli gıdanın ilk adreslerinden biri kılacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin de tüketicinin de her zaman yanında olacağız' değerlendirmesinde bulundu.