Malatya Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin sporla iç içe büyümesi, sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirmeleri amacıyla kent genelindeki spor ve gençlik yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle birlikte Malatya'ya 43 yeni spor ve gençlik yatırımı kazandırılıyor.

MALATYA (İGFA) - Kent genelinde hayata geçirilen yatırımlar; büyük spor komplekslerinden gençlik merkezlerine, kapalı halı sahalardan basketbol ve voleybol sahalarına kadar geniş bir yelpazede çocuk ve gençlerin hizmetine sunuluyor.

Malatya'nın farklı bölgelerinde yapımı devam eden Tecde Spor Kompleksi, TOKİ Karagöz Spor Kompleksi, Kaynarca (Melekbaba) Spor Kompleksi, Çarmuzu (Kiltepe) Spor Kompleksi ve Karahan Spor Kompleksi, birçok spor branşının aynı merkezde yapılabileceği modern tesisler olarak kente kazandırılıyor.

Engelli bireylerin sportif ve sosyal yaşama daha güçlü şekilde katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Yeşiltepe Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi'nin ikinci etabında da çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Büyük spor komplekslerinin yanı sıra mahalle ölçeğinde spor imkanlarını artırmak amacıyla kent genelinde 11 kapalı halı saha, 17 basketbol ve voleybol sahası ile 1 okçuluk sahası inşa ediliyor.

GENÇLİK MERKEZLERİYLE SOSYAL YAŞAMA KATKI

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yalnızca spor yapabilecekleri değil, aynı zamanda sosyalleşebilecekleri, öğrenebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlar da oluşturuyor. Bu kapsamda İkizce 1, İkizce 2, Çamurlu, Yıldıztepe, Gelinciktepe, Çilesiz, Taştepe ve Başharık Gençlik Merkezleri hayata geçiriliyor. Gençlik merkezleriyle çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yeni yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor.

Farklı spor branşlarının aynı anda yapılabileceği şekilde tasarlanan tesislerde; basketbol ve voleybol sahaları, halı sahalar, fitness salonları, semt kütüphaneleri, kafeteryalar, modern soyunma odaları ve antrenör odaları gibi çok sayıda sportif ve sosyal alan yer alıyor.

Modern donatılarıyla öne çıkan tesisler, yalnızca spor yapılan alanlar olmayacak. Çocukların ve gençlerin bir araya geleceği, yeni arkadaşlıklar kuracağı, kitap okuyacağı, yeteneklerini geliştireceği ve kaliteli zaman geçireceği çok işlevli yaşam merkezleri olarak hizmet verecek.

'GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gençlere yönelik yatırımların kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

'Malatya'mıza eser kazandırırken yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor, geleceğin Malatya'sını da inşa ediyoruz. Bu anlayışımızın en önemli başlıklarından biri çocuklarımız ve gençlerimize yaptığımız yatırımlardır. Çünkü güçlü bir şehir, geleceğine güvenle bakan gençlerle mümkündür. Bu anlayışla Malatya'mıza 43 yeni spor ve gençlik yatırımı kazandırıyoruz. Çocuklarımızın sporla buluşabileceği, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği, ailelerimizin güven içerisinde vakit geçirebileceği modern yaşam alanları oluşturuyoruz. Amacımız sadece tesis yapmak değil; çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacak alanlar oluşturmak. Malatya'nın dört bir yanında yükselen bu yatırımlar, şehrimizin geleceğine yaptığımız en değerli yatırımlardan biridir.'