Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesi'nde tarımsal sulamaya katkı sağlayacak göletin yapımına başladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı ve tarımsal üretimi destekleyen yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gördes'in Kıranköy Mahallesi'nde yapımına başlanan gölet ile bölgedeki üreticilerin suya erişiminin kolaylaştırılması ve sulama maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Yağmur ve kar sularını depolayacak göletin gövde uzunluğu 55 metre, yüksekliği ise 10 metre olacak. Yaklaşık 28 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak gölet; tarımsal sulamanın yanı sıra besi hayvanları ve yaban hayatı için de su kaynağı oluşturacak.

Gölet, olası orman yangınlarında yangın söndürme helikopterlerinin su ihtiyacına da katkı sunacak.

BAŞKAN DUTLULU, 'ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜ GÜLSÜN DİYE ÇALIŞIYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kıranköy Mahallesi'ndeki çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, tarımsal üretimde suyun önemine dikkat çekti.

Başkan Dutlulu, 'Çiftçimizin yüzü gülsün diye çalışıyoruz. Gördes ilçemiz Kıranköy Mahallemizde hem tarımsal sulamaya can verecek hem de yaban hayatına ve olası orman yangınlarına destek sağlayacak yeni göletimizin yapımına başladık. Yaklaşık 28 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak bu yatırımla üreticimizin sulama maliyetini düşürüyor, toprağımızın bereketine bereket katıyoruz. Çiftçimize destek olmak ve suyumuzu korumak için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

TARIMSAL SULAMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Jeoloji Yüksek Mühendisi Bozkurt İbrim, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Gördes Kıranköy Mahallemizde tarımsal sulama amacıyla yapımına başladığımız gölet projemizde kazı ve hafriyat çalışmalarının ardından grobeton, çelik boru bağlantıları, su alma yapısı, dip savak ve diğer demir imalatlarımızı tamamladık. Göletimizin gövde uzunluğu 55 metre, yüksekliği 10 metre olacak. Yaklaşık 28 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak göletimiz, bölgemizde tarımsal sulama açısından önemli bir ihtiyaca katkı sağlayacak. İmalat çalışmalarının tamamlanmasının ardından sulama projemizi de hazırlayarak depolanan suyun tarım arazilerinde etkin ve verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyoruz' dedi.