CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Londra'da geçici yönetim sürecindeki çalışmaları değerlendirirken CHP İngiltere Birliği üyelerinin görüş ve önerilerini de dinledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İngiltere Birliği, Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'i Londra'daki merkezinde ağırladı. Buluşmaya birlik yöneticileri, önceki dönem başkanları, üyeler ve İngiltere'de yaşayan farklı meslek gruplarından katılımcılar katıldı.

İngiltere programında Dinçer'e CHP Avrupa Koordinatörleri Erdoğan Uyan ve Kazım Gül eşlik etti. Toplantıda, CHP İngiltere Birliği'nin geçici yönetim sürecinde yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

'İNGİLTERE'DE YENİ DÖNEM YOL HARİTAMIZI DEĞERLENDİRDİK'

Dinçer, CHP İngiltere Birliği'nin geçici yönetim ataması yapılan ilk yurt dışı birliklerinden biri olduğunu belirterek, yeni dönemin çalışma programını Londra'daki buluşmada birlikte değerlendirdiklerini söyledi. İngiltere'de yürütülecek faaliyetler, örgütlenme çalışmaları ve çalışma düzenine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu aktaran Dinçer, Avrupa'daki CHP örgütleriyle doğrudan temasların önemine dikkat çekti. Almanya, Hollanda ve İrlanda'daki temaslarını da hatırlatan Dinçer, farklı ülkelerde yaşayan üyelerle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

BAŞKAN TUNÇ: ÖNCELİĞİMİZ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK

CHP İngiltere Birliği Başkanı Haydar Tunç, geçici yönetimin göreve başlamasının ardından yürütülen çalışmaları anlattı. Mahkeme kararının ardından yurt dışında geçici yönetim ataması yapılan ilk birlik olduklarını belirten Tunç, örgütsel faaliyetlerin kesintiye uğramaması ve üyeler arasındaki dayanışmanın korunmasına önem verdiklerini söyledi. Tunç, önceki dönem yönetime ve katkı sunan isimlere teşekkür ederek, yeni dönemde önceliklerinin üyelerle iletişimi geliştirmek, örgütlenme faaliyetlerini sürdürmek ve olağan genel kurul hazırlıklarını tamamlamak olduğunu kaydetti. Birlik üyelerine ve İngiltere'de yaşayan vatandaşlara daha kolay ulaşmak amacıyla internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının da devreye alındığını açıkladı.

Toplantının önemli bölümlerinden birini üyelerle yapılan görüş alışverişi oluşturdu. Katılımcılar, İngiltere'deki mesleki faaliyetleri ve CHP İngiltere Birliği'ne sunabilecekleri katkıları paylaştı. Görüşmelerde özellikle gençlerin örgütlenme çalışmalarına katılımı, teknoloji alanındaki uzmanlıkların değerlendirilmesi ve İngiltere'de yaşayan Türk toplumu ile iletişimin güçlendirilmesi öne çıktı. Toplantıya katılanlar arasında yüksek lisans öğrencileri, yazılım uzmanları, mühendisler ve farklı sektörlerden profesyoneller yer aldı.