İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 0-6 yaş arası çocuğu olan ailelere yönelik Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nde Paylaşımlı Kitap Okuma Atölyesi düzenleyecek

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, çocukların erken yaşlarda kitaplarla buluşmasını desteklemek ve ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmelerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından Paylaşımlı Kitap Okuma Atölyesi düzenlenecek.

Çocukların hayal gücünü ve kitaplara olan ilgisini desteklemenin yanı sıra aile-çocuk iletişimini güçlendirmeyi amaçlayan atölyede, kitaplar üzerinden birlikte keşfetme ve paylaşma deneyimi yaşanacak. Etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte kitap okuyarak keyifli ve anlamlı bir zaman geçirme fırsatı bulacak.

8 EKİM'DE YEŞİLOVA ÇINAR ÇOCUK EVİ'NDE

Paylaşımlı Kitap Okuma Atölyesi, 8 Ekim Perşembe günü 18.00-19.00 saatleri arasında Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte ailelerin çocuklarıyla birlikte okuma kültürünü paylaşmaları ve kitapların sunduğu dünyayı birlikte keşfetmeleri sağlanacak. 0-6 yaş arası çocuğu olan aileler, kitapların büyülü dünyasında çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek üzere atölyeye davetli.