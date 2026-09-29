Bursa'da Yenişehir Belediyesi, üniversite hazırlık kurslarına kayıt yaptıran 120 öğrenciye toplam 3 bin kitaplık eğitim seti dağıttı. Başkan Ercan Özel, geçen yıl yüzde 80 olan başarı oranını bu yıl daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini belirtti.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, üniversite hedefi bulunan gençlere yönelik eğitim desteklerini sürdürüyor. Üniversite tercihi yapmayan veya geçtiğimiz yıl istediği sonucu elde edemeyen öğrenciler için Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen üniversite hazırlık kurslarına bu yıl 120 öğrenci kayıt yaptırdı.

Gençlerin sınava hazırlık sürecinde kaynak ihtiyacını karşılayan Yenişehir Belediyesi, her öğrenci için 9 soru bankası ve 9 konu anlatım kitabından oluşan 18 kitaplık eğitim seti hazırladı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Kırçıl, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüsnü Kemal Yılmaz, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek gençlere hazırlanan eğitim kaynaklarını teslim etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, eğitim alanında yapılan çalışmaların Yenişehir'in geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirtti. Başkan Ercan Özel, 'Rakamlar elbette önemli. Ancak bizim için asıl kıymetli olan, bu kitapların açacağı kapılar, gençlerimizin gerçekleştireceği hayaller ve Yenişehir'den üniversitelere uzanacak başarı hikâyeleridir' dedi.

Üniversite hazırlık kurslarının geçtiğimiz yıl önemli bir başarıya ulaştığını vurgulayan Başkan Özel, kurslara katılan ve yerleştirme sonuçları takip edilebilen öğrencilerin yüzde 80'inin lisans ve ön lisans programlarına yerleştiğini açıkladı. Başarının öğrencilerin emeği, öğretmenlerin özverisi, ailelerin desteği ve kurumların iş birliğiyle ortaya çıktığını ifade eden Başkan Ercan Özel, 'Gençlerimizin önündeki imkânları artırmak, eğitim yolculuklarında ihtiyaç duydukları desteği sağlamak ve onların yanında yürümek bizim görevimiz. Gençlerimizin eğitimine yaptığımız her yatırım, Yenişehir'in geleceğine yaptığımız yatırımdır' ifadelerini kullandı.

'BU YIL ÇITAYI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ'

Bu yıl 120 öğrenciyle başarı oranını daha yukarı taşımayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Ercan Özel, gençlere düzenli ve kararlı çalışma çağrısında bulundu. Başkan Özel, 'Hedefinizi belirleyin, düzenli çalışın ve öğretmenlerinizin tecrübelerinden faydalanın. Öğretmenleriniz burada, kaynaklarınız önünüzde, biz de yanınızdayız. Geçtiğimiz yıl yüzde 80'lik bir başarı elde ettik. Şimdi çıtayı daha yukarı taşıma zamanı. Siz çalışın, gayret edin; biz yanınızda olmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl üniversite yerleştirme sonuçları açıklandığında gençlerimizin başarılarıyla hep birlikte gururlanacağız' diye konuştu.