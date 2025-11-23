Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yerel tohumların korunmasına yönelik projelerini sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması' projesi kapsamında, bu yıl ilk kez Leklek Fasulyesi tohumu desteği verildi ve hasadı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Gülnar ilçesi Şeyhömer Mahallesi'nden 15 üreticiye, toplam 150 kilogram Leklek Fasulyesi tohumu desteği sağlanarak, bölgeye özgü Leklek Fasulyesi'nin üretiminin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Türkiye genelinde yalnızca Gülnar ilçesinin Şeyhömer Mahallesi'nde yetişen Leklek Fasulyesi, ata tohum özelliği taşıması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Proje, bölgedeki üreticilerin hem ekonomik kazanç elde etmesine hem de yerel tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde yerel değerleri koruma ve üreticilere destek olma çalışmalarını önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi hedefliyor.