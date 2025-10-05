Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Seka Sanat ve ihtisas Merkezi faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen geleneksel sanatlar atölyeleri, kültürel mirasın gençlere aktarılmasında önemli rol oynuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Seka Sanat ve İhtisas Merkezi'nde eğitimleri gerçekleştiren Katı'ı ve Tezhip Atölyelerinde vatandaşlara bu önemli kültür hazineleri tanıtıldı. Ardından uygulamalı olarak eğitim verildi. Eğitimler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvar eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi.

'KAĞITLA ÇİÇEK AÇALIM'

'Kağıtla Çiçek Açalım' adını taşıyan Kat-ı atölyesine 18 yaş üstü vatandaşlar katıldı. Derste ilk olarak 'İnce kağıt oymacılığı' anlamına gelen Katı'ı sanatı ile ilgili bilgi verildi. Ardından uygulama aşamasına geçildi. El becerilerini geliştiren vatandaşlar, bir yandan da yaratıcılıklarının bu güzel sanata yansımamasını sağladı.

HATAY MOTİFLERİ TEZHİP SANATIYLA DAHA DA GÜZEL

Bir başka kültürel zenginliğimiz olan Tezhip sanatı da Seka Sanat ve İhtisas Merkezi'ndeki atölyeye konuk oldu. 'Hatay Motifleri' adını taşıyan atölye Katı'ı atölyesi gibi ilgi gördü. El yazması kitapların yapraklarında, hat metinlerinin kenarlarında ve minyatürlerde yüzyıllardır uygulanan geleneksel bir süsleme sanatı olan tezhip sanatı detaylı olarak tanıtıldı.

Her zaman olduğu gibi bilgilendirmenin ardından uygulamaya geçildi.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ESERLER ORTAYA ÇIKTI

Osmanlı'dan bugüne taşınan zarif süsleme sanatı kadim Hatay kentinin motifleriyle adeta taçlandı. Katılımcılar, Hatay motiflerini kendi yaratıcılıklarıyla birleştirerek birbirinden güzel eserlere imza attı. Ortaya çıkan ürünler geleneksel sanatın izlerini taşırken, katılımcıların kendi yorumlarıyla da modern bir çizgide buluştu.