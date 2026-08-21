İzmit Belediyesinin 6'ncı Çınar Çocuk Evi olarak hayata geçirdiği Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik Çınar Çocuk Evi, açılış için gün sayıyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin çocuklara yönelik eğitim yatırımlarından biri olan Çınar Çocuk Evleri'nin 6'ncısı Orhan Mahallesi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda görev yaptığı okulda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik'in adını taşıyacak olan Çınar Çocuk Evi'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, merkez kısa süre içerisinde minik öğrencilerini ağırlamaya başlayacak.

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Lütfü Obuz, Başkan Yardımcıları Nilgün İrteni ve Hamit İlker Ulusoy, İzmit Belediyesi Teknik Danışmanı Hakan Yalçın ile birim müdürleri, Orhan Mahallesi'nde açılışa hazırlanan Çınar Çocuk Evi'ni ziyaret etti. Merkezde gerçekleştirilen incelemelerde, çocukların eğitim alacağı sınıflar ve ortak kullanım alanları gezilerek yürütülen son hazırlıklar hakkında bilgi alındı. Açılış öncesinde yapılacak çalışmalar değerlendirilirken, Çınar Çocuk Evi'nin çocukların güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında zaman geçirebileceği şekilde hizmete hazırlanması konusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.

KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI, KAYITLAR BAŞLADI

Orhan Mahallesi'nde hizmet verecek Çınar Çocuk Evi için öğrenci kura çekimi de noter huzurunda gerçekleştirildi. Şeffaf ve eşitlikçi bir şekilde tamamlanan kura sürecinin ardından kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri alınmaya başlandı. Yakında hizmete girecek merkez, Orhan Mahallesi ve çevresinde yaşayan ailelerin okul öncesi eğitim ihtiyaçlarına önemli bir katkı sunacak.

İzmit Belediyesi tarafından çocukların okul öncesi eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Çınar Çocuk Evleri, yeni merkezle birlikte 6'ncı noktaya ulaşacak. Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik'in ismini yaşatacak olan Orhan Mahallesi'ndeki Çınar Çocuk Evi'nin de kısa süre içerisinde hizmete açılmasıyla birlikte çocuklar yeni eğitim yuvalarına kavuşacak.