Trabzon'da Uzungöl Millet Bahçesi'ni ziyaret eden ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Bütün birimlerimizle Uzungöl için teyakkuz halindeyiz. Yerli ve yabancı turizmin zirve yaptığı zaman dilimindeyiz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak amacındayız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Çaykara Kaymakamı Ahmet Rıfat Arık, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Çaykara İlçe Başkanı Muhammet Selçuk, Uzungöl Turizmciler Dernek Başkanı Mehmet Keleş ve Uzungöl Mahalle Muhtarı Selman Dilek ile birlikte Uzungöl'de incelemelerde bulunup, yapımı tamamlanan millet bahçesini gezdi.

UZUNGÖL GÖZ BEBEĞİMİZ

Turizm sezonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Şu an buranın en yoğun zamanı. Bütün birimlerimizle Uzungöl için teyakkuz halindeyiz' dedi.

Yerli ve yabancı turizmin zirve yaptığı zaman dilimindeyiz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamak amacındayız. Onların pozitif anlatımlarıyla turizmi artırmak istiyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Millet Bahçemiz için de ciddi bir çalışma yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanımız ve Trabzon Milletvekilimiz Adil Karaismailoğlu'na milletvekillerimize, TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tesislerimizle hizmet etmenin gayretindeyiz. Burası bizim göz bebeğimiz. Sorun yaşanmaması adına hem yerli hem de yabancı turistlerimiz için bütün tedbirleri almaya devam edeceğiz' dedi.

TURİZMİ GELİŞTİRMEK HEPİMİZİN ELİNDE

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, şunları kaydetti: 'Burası Allah'ın bize verdiği büyük bir nimet. Tabii bu nimeti koruyup geliştirmek ve bütün dünyayı açmak ve her yönüyle burayı geliştirmek bizim görevimiz. Bu kıymeti de koruyup yeni nesillere de aktarmamız lazım. Geldiğimiz aşamada hakikaten burası dünyada çok iyi tanınan yerlerden bir tanesi oldu. Çok ciddi bir şekilde talep var. Hakikaten ziyaretçi yoğunluğu var. Bunu yönetmek, burada iyi hizmet vermek çok büyük bir sorumluluğumuz. Bu kıymeti geliştirmek için neler yapabiliriz noktasında toplantılar yapıyoruz. Bakanlıklar düzeyinde de çok önemli çalışmalar var. Yine Büyükşehir Belediyemiz burada sosyal tesisleriyle Trabzon'a yakışır bir şekilde hizmet vermek için yoğun bir gayret gösteriyor. Turizm sektörü Trabzon'un en önde gelen sektörlerinin başına geçti. Bu işi geliştirmemiz ve hassas davranmamız lazım. Hizmet kalitesini çok üst düzeylere çıkarmamız lazım. Turizmi belirli aylara değil yılın on iki ayına yaymak için de önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kongre, spor, gastronomi turizmi bunlar önemli konularımız. Güzel işler yaptık ve başardık. Hem Trabzon genelinde hem de Uzungöl'de başarılara imza attık. Bunu geliştirmek hepimizin elinde. Birlik içerisinde güzel işler yapmaya devam edeceğiz.'