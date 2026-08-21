Denizli Büyükşehir Belediyesi dünya sanat tarihinin başyapıtlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında, Ludwig van Beethoven'ın ölümsüz eseri 9. Senfoni, 4 Eylül'de Laodikeia'nın tarihi atmosferinde yankılanacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Bu yıl Troya, Kuğu Gölü ve Zorba gibi dev yapımları binlerce sanat tutkunuyla buluşturan etkinlik serisi, şimdi de dünya müzik tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen 9. Senfoni ile taçlanıyor.



SANAT TUTKUNLARI LAODİKEİA'DA BULUŞACAK



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun önemli antik kentlerinden biri olan Laodikeia, bu görkemli geceye ev sahipliği yapacak.

Antik tiyatronun büyüleyici ve tarihi atmosferi, Ludwig van Beethoven'ın evrensel ezgileriyle birleşerek izleyicilere zamanı aşan unutulmaz bir sanat şöleni sunacak.

Beethoven'ın 9. Senfonisi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından 4 Eylül 2026 Cuma günü, saat 21.00'de sahneye taşınacak. Yaklaşık 70 dakika sürecek olan bu özel gecede, eserin orkestra şefliğini, dünyaca ünlü konuk şef Alessandro Cadario üstlenecek.