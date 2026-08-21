Denizli Büyükşehir Belediyesi, Baklan, Çivril, Bekilli ve Uşak'ın Karahallı ilçelerini birbirine bağlayan stratejik öneme sahip Gömce-İmrallı yolunu tamamlayarak bölge halkının kullanımına sundu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, dört ilçenin kesişim noktasında yer alan ve bölge ulaşımı açısından stratejik önem taşıyan Gömce-İmrallı yolundaki çalışmalar tamamlandı.

Yıllardır toprak ve stabilize olarak kullanılan güzergah, gerçekleştirilen yol ve asfalt çalışmalarıyla modern ulaşım standartlarına kavuşturuldu.



GÖMCELİLER BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NU BAĞRINA BASTI



Bekilli ilçesinde çeşitli temaslarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir ile birlikte Gömce Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin yolun hizmete girmesi nedeniyle düzenlediği hayır yemeğine katılan Başkan Çavuşoğlu, büyük bir coşkuyla karşılandı. Bölge halkının uzun yıllardır özlemle beklediği yol için Başkan Çavuşoğlu, Başkan Demir ve Gömceli vatandaşlar yolun hayırlı olmasını dileyerek birlikte kurdele kesti.



'ÜRETEN VATANDAŞLARIMIZI BAŞ TACI EDİYORUZ'



Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gömce-İmrallı yolunun bölge için önemli bir ulaşım ihtiyacını karşıladığını belirterek yatırımın hikayesini anlattı.

Çavuşoğlu, 'Geçmişte bu güzergahtan tesadüfen geçerken iki yolun birbirine bağlanmamasının büyük bir eksiklik olduğunu fark etmiştim. Muhtarımızın ve bölge halkımızın ısrarlı talepleriyle birlikte bu kritik yatırımın adımlarını attık. Bugüne kadar yapılmamış olması önemli bir eksiklikti. Bizler kırsalda üreten, bu toprakları geliştiren tüm vatandaşlarımızı baş tacı ediyoruz. Üretenin her zaman yanında duracak, dayanışma içinde Denizli'mize hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.



YILLARIN ÖZLEMİ BÜYÜKŞEHİR İLE SON BULDU



Onlarca yıldır söz verilmesine rağmen yolun yapılmadığını belirten Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir, 'Bu yol, seksenli yıllardan bu yana her gelenin söz verdiği ancak bir türlü hayata geçirilmeyen büyük bir eksiklikti. Nuri Başkanımıza durumu ilettiğimizde kendisi hemen bölgeye gelip yerinde inceleme yaptı ve sözünü tuttu. Büyükşehir belediyemizin kararlı iradesi ve çalışma arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle bu özlem sona erdi. Emeği geçen herkese halkımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.



GÖMCELİLERDEN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR



Gömce Mahalle Muhtarı Özkan Çavuşlar, yıllardır kendi kendine yetmeye çalışan bir mahalle olduklarını belirterek, 'Bugün Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na mahallenin hangi sorununu, hangi talebini iletsek çözüme ulaşabiliyoruz. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum' dedi.

Gömce Mahallesi sakinleri de yolun kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, yıllardır yaşadıkları ulaşım sorununun sona ermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, mahallelerine nefes aldıran yatırım nedeniyle Başkan Çavuşoğlu ve büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür etti.



7 KİLOMETRELİK YOL İLK KEZ ASFALTLA BULUŞTU



Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde yol yapıldı.

Daha önce toprak olan ve zorlu hava koşullarında ulaşımı aksatan güzergah ilk kez asfaltla buluştu. Toplam 56 bin metrekarelik sathi kaplama asfalt çalışmasının yapıldığı yolda, sürüş güvenliğini artırmak amacıyla virajlar düzenlendi. Ayrıca dere yataklarındaki su akışını güvenli hale getirmek ve olası taşkınların önüne geçmek üzere belirlenen 9 kritik noktaya büz yerleştirme işlemi tamamlandı.