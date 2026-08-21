Bursa Nilüfer Belediyesi ve ÇEKÜDER iş birliğiyle düzenlenen 10'uncu Çalı Köy Filmleri Festivali, bu yıl 2'nci kez yapılan Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu ile başladı. 'Yerelden Küresele Film Çalışmaları' başlığında gerçekleştirilen sempozyumda 53 bildiri sunuldu.

BURSA (İGFA) - Bu yıl 10'uncu Çalı Köy Filmleri Festivali kapsamında organize edilen '2'nci Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu' Pancar Deposu'nda gerçekleştirildi.

'Yerelden Küresele Film Çalışmaları' başlığında düzenlenen sempozyuma, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Emre Karagöz, ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin, akademisyenler ve sinemaseverler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Çalı Köy Filmleri Festivali'nin 10 yıl içinde yeni fikirlerin üretildiği bir buluşma alanına dönüştüğünü söyledi.

Nilüfer Belediyesi olarak kültür ve sanat çalışmalarının akademik üretimle buluşmasını önemsediklerini dile getiren Şahin, 'Çünkü yapılan çalışmaların değerlendirilmesini, tartışmaya açılmasını ve kayıt altına alınmasını kültürel belleğin oluşması açısından son derece değerli buluyoruz' dedi.

KİTAPÇIK OLACAK

Sempozyuma gösterilen ilginin ve bildiri sayısının artmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Şahin, 'Aslında sempozyumumuzun 'Yerelden küresele' başlığı Çalı Köy Filmleri Festivali'nin kendi hikâyesiyle de çok güzel örtüşüyor. Çalı'da başlayan bir sinema hikâyesinin bugün farklı şehirlerden, farklı üniversitelerden ve farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiren bir düşünce ve üretim ortamına evrilmesi çok önemli' dedi.

Şahin, sempozyum kapsamında sunulan bildirilerin kitapçık haline getirileceğini de sözlerine ekledi.

Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) Başkanı Sadık Emre Sakin ise Çalı Köy Filmleri Festivali'nin insanların sadece film izlediği ya da eğlenip gittiği bir alan olmadığını belirterek, 'Geldiğinde burada bir şeyler öğrenebildiği, öğrendiği şeyi de birilerine aktarabildiği de bir alan. O yüzden bu sinema sempozyumu bizler için çok kıymetli' dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aydan Özsoy, sinemanın yalnızca filmlerin üretildiği ve izlendiği bir sanat alanı olmadığını vurguladı. Özsoy, sinemanın aynı zamanda toplumların belleğini, kültürel kimliklerini, gündelik yaşamlarını ve dünyayla kurdukları ilişkileri güçlü bir şekilde görünür kılan bir düşünme alanı olduğunu kaydetti.

Açılışın ardından sempozyumda, davetli konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Ruken Öztürk, 'Türk Sineması'nda Kadın Yönetmenler: Cahide ve diğerleri' başlıklı sunum yaptı. Gün boyunca 24'ü yüz yüze, 29'u çevrimiçi olmak üzere toplam 53 akademik sunum gerçekleştirildi.