Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, şehir merkezine ulaşımı büyük ölçüde rahatlatan ve trafiksiz yeni bir ulaşım koridoru niteliği taşıyan Alparslan Türkeş Caddesi'ni ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kuzey-güney hattında sürücülere 4 kilometrelik kesintisiz ulaşım sağlayan Alparslan Türkeş Caddesi'nde vatandaşla buluştu.

700 metrelik kısmın tamamlanmasıyla binlerce sürücüye Çevre Yolu'ndan Kuyudibi'ne kadar kesintisiz şekilde ulaştıran hat, ağaçlandırma, peyzajı ve modern aydınlatmalarla yepyeni bir yüze kavuştu. Alemdar, 'Ağaçlandırması, peyzajı ve modern aydınlatmasıyla Alpaslan Türkeş Cadde'miz modern bir görünüme kavuştu. Şehrin ulaşım altyapısını bütüncül bir bakış açısı ile ele alıp vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştıracak hamleler ortaya koyuyoruz' dedi.

Adapazarı Çevre Yolu'ndan Kuyudibi Kavşağı'na kadar kesintisiz 4 kilometrelik ulaşımı sağlayan 700 metrelik kısmın inşası tamamlanmış ve sürücülerin hizmetine sunulmuştu.

Üst yapısının tamamen bittiği yeni hat, ağaçlandırma, peyzaj ve modern aydınlatma düzenlemeleriyle son görüntüsüne kavuştu.

Ziyaretlerinde bölge esnafıyla bir araya gelen Başkan Alemdar, şehrin ulaşımını bütüncül bir bakış ve buna uygun bir vizyonla ele alarak hayatı kolaylaştıracak adımlar attıklarını anlattı.

Başkan Alemdar şunları söyledi: 'Göreve geldiğimiz gibi ilk ele aldığımız projelerden biri Alparslan Türkeş Caddesiydi. Kamulaştırma çalışmalarıyla başlayan işlemlerimiz sağlam altyapı süreciyle hayat buldu. Yeni ulaşım hattımızı üst yapı çalışmalarımızı tamamlayarak araç ve yaya trafiğine açmıştık. Ağaçlandırması, peyzajı ve modern aydınlatmasıyla Alpaslan Türkeş Cadde'miz modern bir görünüme kavuştu. Alparslan Türkeş Caddesi'ni kullanan bir vatandaşımız artık Çevre Yolu'ndan şehir merkezine kadar trafiksiz, sorunsuz ve konforlu ulaşımla buluşmuştur. Hayırlı olsun' dedi.

Devreye alınan yeni ulaşım aksıyla kamulaştırma süreçleri hızla aşılan Alparslan Türkeş Caddesi, artık Çevre Yolu'ndan Kuyudibi Kavşağı'na ve Kuzey Terminal hattına kadar kesintisiz şekilde ulaşım imkânı sunuyor. Alemdar'a ziyaretleri sırasında AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.