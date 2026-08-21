Kütahya Belediyesi ile Mavi Şimşek Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Biz Bize Halk Eğlence Etkinlikleri ve Penaltı Turnuvası, Okmeydanı Mahallesi'nde vatandaşları bir araya getirdi.

KÜTAHYA (İGFA) - Şehit Selman Çelik İlköğretim Okulu yanında gerçekleştirilen programda; çocuk eğlenceleri, halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri ve çeşitli ikramlar gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar kendileri için haFarklı yaş gruplarından çocukların mücadele ettiği penaltı turnuvası, mahalle sakinlerinin tezahüratlarıyla eğlenceli anlara sahne oldu. Mahalle kültürünü canlı tutmak, komşuluk bağlarını güçlendirmek ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, vatandaşlardan tam not aldı.