Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'nin Damatlı Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören tarımsal sulama göletinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Teknik müdahalelerle yeniden güvenli hale getirilen gölet, sulama sezonu öncesinde çiftçilerin hizmetine sunuldu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek, üreticilerin suya erişimini güvence altına almak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla il genelindeki sulama tesislerinde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Damatlı Mahallesi'ndeki üreticilerin talebi üzerine Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yoğun yağışlar nedeniyle gövde yapısında deformasyon oluşan ve su tutma kapasitesi olumsuz etkilenen gölette teknik inceleme yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda göletin gövde kesiti güçlendirilerek yapısal dayanımı artırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Damatlı Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan gölet yeniden hizmete alınırken, üreticilerin sulama sezonunda mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.

Damatlı Mahallesi Muhtarı Ayhan Öziş, mahallede fasulye, barbunya ve domates üretiminde kullanılan sulama göletinin daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletildiğini hatırlatarak, 'Şubat ayında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle göletimiz zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Bunun üzerine Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na başvurduk. Yapılan incelemelerin ardından onarım çalışmaları başlatıldı ve göletimiz sulama sezonuna yetiştirildi. Emeği geçen personele ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum' dedi.