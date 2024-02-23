Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir mitinginde yaptığı konuşmada, “Şehirlerimizin çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesini sağlayacağız. Estetikle biçimlendirilmiş, tarihî ve kültürel birikimi korunmuş, huzurlu, güvenli şehirler kurmak önceliklerimiz arasındadır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuvayi Milliye Meydanı’nda düzenlenen Balıkesir mitingine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında eser ve hizmet siyasetlerinin lafta kalmadığının, icraatla temellendirildiğinin ispatlarından birinin 21 yılda Balıkesir’e yaptıkları 238 milyar lira tutarındaki yatırım olduğunu dile getirdi.

Her birini detaylı saymaya kalksalar günlerin bile yetmeyeceği eser ve hizmetleri önümüzdeki dönemde de kesintisiz sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu anlayışla hazırladığımız ‘gerçek belediyecilik’ programımızı, 81 vilayetimizle birlikte hayata geçireceğiz. Milletimize sözümüz olan bu programın en başta gelen önceliği, afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri inşa etmektir. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar gibi toplum kesimlerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini bu ülkenin imkânlarının bu ülkenin insanlarıyla paylaşılması olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.

“AİLE KURUMUMUZUN GÜÇLENDİRİLMESİNİ GELECEĞİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALMANIN TEMEL ŞARTI KABUL EDİYORUZ”

“Aile kurumumuzun güçlendirilmesini ise geleceğimizi güvence altına almanın temel şartı kabul ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara ve gençlere verecekleri destekler için kurdukları fonun bu doğrultuda atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Bunların yanında, şehirlerin çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesini sağlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Estetikle biçimlendirilmiş, tarihî ve kültürel birikimi korunmuş, huzurlu, güvenli şehirler kurmak da önceliklerimiz arasındadır. Doğup büyüdüğü yerde kalmak isteyen insanlarımızın, sağlayacağımız destekler ve imkânlarla yanlarında olacağız” diye konuştu.