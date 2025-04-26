Kütahya Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.KÜTAHYA (İGFA) - Üyelerini ve alanında uzman kurumları bir araya getirerek diyalog ortamı oluşturan, proje bazlı iş birliklerini kolaylaştıran, karşılıklı öğrenmeyi teşvik eden ve üyelerinin kapasite gelişimini destekleyen (UCLG-MEWA) Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Faaliyetleri değerlendirildi.

2024 yılı Dönemi Bütçe Gerçekleştirme Raporu sunulmasının ardından, UCLG-MEWA 2024 yılı Bağımsız Mali Denetim Raporu ve 2025 yılı Faaliyet Programı hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, şehirler arası dayanışmanın güçlenmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi noktasında önemli adımlar atılacağı vurgulandı. Alınan kararların, yaratıcı kültürel endüstrilere fayda sağlayarak, şehrimizin ve diğer üye şehirlerimizin ekonomik ve kültürel dönüşümüne ciddi katkılar sağlayacağı belirtildi.

Toplantıya, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Safranbolu Belediye Başkanı Mim. Elif Köse, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Dünya Yerel Yönetim Ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Denetim Kurulu Üyesi Metin Özdemir, Yalova İl Özel İdaresi Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Dr. Ali Murat Duman, UCLG-MEWA İdari ve Mali İşler B. Doğan Gülnergiz, UCLG-MEWA Strateji ve Planlama Yöneticisi Fatih Gökyıldız, UCLG-MEWA İdari ve Mali İşler Smmm. Emine Kaplan, UCLG-MEWA İletişim Sorumlusu Emirhan Aksel, Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürümüz Mehmet Zenci ile müdürlük personelimiz, Safranbolu Belediyesi Dış İlişkiler Koordinatörü Hilal Yılmaz, Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Yıldırım, Sultangazi Belediyesi Özel Kalem Furkan Gökay Arslan katıldı.