Şehir Hatları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İBB yurtlarında kalan yaklaşık 200 üniversiteliye İsmail Hakkı Durusu vapuruyla özel bir Boğaz turu düzenleyerek bayram coşkusunu gençlerle paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Şehir Hatları, 175 yıllık köklü geçmişiyle deniz ulaşımı hizmetini sürdürürken özel günlerde düzenlediği etkinliklerle İstanbulluları denizle buluşturmaya devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara yönelik Boğaz turu düzenleyen Şehir Hatları, bu kez rotasını gençlere çevirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen etkinliğe, üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen ve İBB öğrenci yurtlarında kalan yaklaşık 200 genç katıldı. Kabataş İskelesi'nden hareket eden vapur, iki saat boyunca Boğaz'da seyir yaptı.

Boğaz turu, Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun adını taşıyan vapurla gerçekleştirildi. İki yıl önce Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi'nde restore edilerek yeniden seferlere kazandırılan vapur, bu anlamlı günde gençleri ağırladı.

Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gençleri İsmail Hakkı Durusu vapurunda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarının belirtti.

Tur boyunca gençler, vapur müzisyenlerinin canlı performansları eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu yaşarken İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin de keyfini çıkardı.