BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, T.C. Ticaret Bakanlığı, Yarına Şans Ver Derneği (YASAV) ve PodyumPark Eğlence ve Yaşam Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen Podyum Doğal Yaşam Şenliği, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şenliğin ikinci gününde düzenlenen 'Sahiplendirme Şenliği' ile koruma altındaki hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşturulması sağlandı.

Nilüfer Belediyesi'nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı etkinliğe Bursalı hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren katıldı.

Alanda kurulan stantları tek tek gezen Başkan Şadi Özdemir, hem sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle hem de vatandaşlarla sohbet etti. Etkinlik alanındaki hayvanlarla yakından ilgilenen Başkan Şadi Özdemir, koruma altındaki can dostları sahiplenerek onlara yeni bir hayat sunan vatandaşları tebrik etti.

Sahiplendirme çalışmalarının önemine değinen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ' 'Satın alma, sahiplen' anlayışıyla can dostlarımıza sıcak bir yuva bulmak bizim için büyük bir hassasiyet. Bugün burada oluşan bu güzel dayanışma, Nilüfer halkının canlının her türüne ne kadar duyarlı yaklaştığını bir kez daha kanıtlıyor. Bu anlamlı etkinliğe destek veren tüm kurumlara ve evlerinin kapılarını can dostlara açan değerli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

Başkan Şadi Özdemir, etkinlikte stant açarak sahiplendirme sürecine ve farkındalık çalışmalarına katkı sunan tüm katılımcılara da teşekkür belgesi takdim etti. Sahiplendirme Şenliği, yeni yuvalarına kavuşan hayvanların ve ailelerinin renkli görüntüleriyle gün boyu devam etti.