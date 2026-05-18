28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'İlk Bakışta Prima Facie' oyunuyla 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' seçilen Rabia Zehra Şafak ve yönetmen Barış Ayas, başarının temelinde Nilüfer Belediyesi'nin sunduğu özgür sanat ortamının olduğunu belirtti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nden 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülüyle döndü. Ödülü 'İlk Bakışta Prima Facie' oyunundaki performansıyla alan Rabia Zehra Şafak ile oyunun yönetmeni Barış Ayas, prodüksiyon sürecini ve NKT'nin yıllar içinde oluşturduğu üretim anlayışını anlattı. Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun yıllara yayılan kolektif vizyonuna dikkat çeken ikili, Nilüfer Belediyesi'nin tiyatroya sunduğu katkıların Türkiye için taşıdığı önemi anlattı.

Afife Tiyatro Ödülleri'nin alanında Türkiye'nin en önemli törenlerinden biri olduğunu söyleyen Rabia Zehra Şafak, ödül anını şu sözlerle anlattı: 'Benim için yeri çok ayrı olan, hayallerimi süsleyen, 'bir gün olur mu acaba' dediğim bir şeydi. 'İşte oldu, başardım' duygusundan ziyade bir patlama, rüya gibi bir andı. Sadece bir başarı değil, insana bir sorumluluk, bir taşıyabilme güdüsü de hissettiriyor.'

Mesleğinin zirvesindeki rasyonel avukat Tessa'nın, hayatın beklemediği bir yüzüyle karşılaşmasını sahneye taşıyan Şafak, tek kişilik bir oyunun zorluklarına da değindi. Süreci, 'Kaçacak hiçbir yerinizin olmadığı bir er meydanı' sözleriyle özetleyen oyuncu, 'Nefesinizin, bedeninizin, ritminizin bir arada çalıştığı bu süreçte işimi en çok yönetmenimiz Barış kolaylaştırdı. Birbirimize tutunduk. Karakterin kendi içinde yaşadığı kırılmada dürüst kalmaya çalışarak ben de pek çok dönüşüme uğradım, yüzleşmeler yaşadık. Kısa sürede, kan, ter ve gözyaşıyla tamamladığımız, öğretici bir süreçti' ifadelerini kullandı.

'ÖDÜLLER YENİ BİR EŞİK'

Kazanılan ödülün mutluluk verici olmasının yanı sıra büyük bir sorumluluk da getirdiğini belirten oyunun yönetmeni Barış Ayas ise, bu başarıyı Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun uzun yıllara dayanan birikiminin yansıması olarak değerlendirdi. Seyirciyi sadece izleyen değil, deneyimleyen ve kışkırtan bir tarafa taşımak istediklerini belirten Ayas, 'Nilüferli olmanın, Nilüfer'de uzun yıllardır üretim yapan, entelektüel birikimini katan herkesle beraber oluşturduğumuz bir vizyon var. Alınan adaylıklar ve ödüller bizim için sonuçtan ziyade bundan sonra ne yapacağımıza dair heyecan veren birer eşik' diye konuştu.

Yönetmenliğin yanı sıra kendisinin aynı zamanda oyuncu olmasının da çalışma sürecini kolaylaştırtığını belirten Ayas, 'Düzenli olarak oyunlar oynayan, oyuncular yetiştiren bir tiyatronun giderek kendi yazar ve yönetmenlerini de çıkarması çok kıymetli. Bizim asıl amacımız yenilikçi repertuvarımızla yapılmamış olanı denemek' dedi.

Başarının temelinde Nilüfer Belediyesi'nin sunduğu destek ve özgürlük alanı olduğunu belirten Rabia Zehra Şafak, 'Bir belediye tiyatrosunun otosansür kullanmadan, risk alarak böyle güçlü bir kadın metnine alan açması bence çok büyük bir şey. Seyircilerin gelip 'Ne kadar cesur bir iş ortaya koymuşsunuz' demeleri bizi ekstra onurlandırıyor' diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin Türkiye tiyatro literatüründe ilçeler için örnek bir yapılanma kurduğunu belirten Barış Ayas da şöyle konuştu: 'Nilüfer Belediyesi ve NKT olarak kentteki sanat anlayışını besleyen, diğer ilçelere örnek olan bir yapı kurduk. Meslektaşlarımız burada sadece üretmeye odaklanabiliyor. Nilüfer Belediyesi'nin sunduğu bu vizyon sayesinde herhangi bir sansürle karşılaşmadık; herkes bu işin arkasında durdu.'

İkili konuşmalarında oyunun sahnelenmesinde ve hazırlanmasında sağladıkları destekler ve katkılar için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları ile Adem Mülazim, Burak Etöz, Okan Temizarabacı, Deniz Göl ve Cem Yılmazer başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ettiler. 'İlk Bakışta Prima Facie' oyununu ve oyunun ele aldığı konuları farklı şehirlere taşımayı hedeflediklerini belirten ekip, hayallerinin kapsamlı bir Anadolu turnesi olduğunu ifade edere, 'Kadın haklarını, adaleti ve sistemleri açıkları tartışmaya ve konuşturmaya devam edeceğiz' mesajını verdiler.