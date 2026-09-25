Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek başkanlığında kamu kurumlarının temsilcileri ve ilçe muhtarlarının katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Şehrin farklı noktalarındaki çalışmalar ve talepler masaya yatırıldı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında; vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe muhtarlarının katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, şehir genelinde yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirilirken; Kayseri genelindeki çalışmaların mevcut durumu, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Vali Gökmen Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin her noktasında yürütülen çalışmaların vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilerek vatandaşların talep ve sorunlarına hızlı şekilde çözüm üretilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Vali Çiçek, 'Çalışmalarımızı vatandaş odaklı bir anlayışla, şehrimizin her mahallesine ve her vatandaşımıza ulaşacak şekilde kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.