Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması üzerine toplanan Seferihisar Belediye Meclisi, başkanvekilini belirledi. Yapılan seçimde CHP'nin adayı Fuat Gümüş, belediye başkanvekilliğine seçildi.

İZMİR (İGFA) - Seferihisar Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Hüseyin Kocaer başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, CHP'nin adayı Fuat Gümüş ile AK Parti ve MHP'nin desteklediği Zafer Partili Çağatay Rasim Çağır yarıştı.

23 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Fuat Gümüş 17 oy alarak ilk turda başkanvekili seçildi. Rakibi Çağatay Rasim Çağır 1 oy alırken, 4 oy boş kullanıldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimi CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP İzmir İl Başkanı iken görevden alınan Çağatay Güç ile Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da takip etti.

'Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Başkanvekili Fuat Gümüş, görev süresince ortak akıl ve şeffaf yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirterek, 'Bundan sonraki süreçte, görevde olduğum sürece ortak akılla, iş birliğiyle ve şeffaf yönetim anlayışıyla görevimize devam edeceğiz' dedi.

Görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tablonun Seferihisar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkıldığının güçlü bir göstergesi olduğunu ifade ederek, 'Zorlu süreçlerde demokrasiye, hukuka ve halkın emanetine sahip çıkan meclis üyelerimiz, kendilerine duyulan güveni bir kez daha boşa çıkarmamıştır. Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin yalnız değildir. Yaşanan haksız ve hukuksuz süreçte başkanımızın, yol arkadaşlarımızın ve belediye emekçilerimizin yanında olmaya; halkın iradesini, demokrasiyi ve hukuk devletini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz' mesajını verdi.