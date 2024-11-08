Türkiye Kaplıcalar Birliği (TÜRKAP) üyesi Fuat Ünsal, sedef hastalığı başta olmak üzere birçok cilt hastalığına Balıklı Kaplıca ile doğal tedavi sunulduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Kaplıcanın sadece Türkiye'de değil tüm dünyada önemli bir sağlık merkezi haline geldiğini vurgulayan TÜRKAP Üyesi Fuat Ünsal, yan etkisiz ve tamamen doğal tedavi yönteminin sunulmasının , Balıklı Kaplıca'nın sağlık turizmindeki yerini sağlamlaştırdığını söyledi.

Balıklı Kaplıca'nın 3 yıldız standartlarında bir konaklama tesisi sunduğunu ve Türkiye’deki devlet adamları, sanatçılar ve toplumun her kesiminden ziyaretçi ağırladığını belirten Ünsal, kaplıcanın sedef hastalığı tedavisinde Türkiye’de öncü konumda olduğunu ifade etti.

Uygulanan 21 günlük tedavi programının, uzman doktorlar ve bilim insanları tarafından hazırlandığını aktaran Ünsal, bu programın selenyumlu su, balık tedavisi ve ultraviyole ışınlarının birlikte kullanılmasıyla yüzde 100’e varan olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Ünsal, "Personelimiz bu tedavi programına göre eğitilmiştir, hastalarımızın sağlığı için en iyi sonuçları almaktayız" dedi.