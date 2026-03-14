Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu'daki sebze-meyve tedarik zincirini düzenli, hijyenik ve verimli hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin temelini attı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 'Bugün esnafımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yalnızca Çorlu'ya değil, tüm bölgeye hizmet edecek bu modern halimizin temelini atıyoruz.' dedi.

BÖLGENİN TİCARET VE TARIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK TESİS

Konuşmasına, 'Bugün esnafımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz.' diyerek başlayan Candan Başkan,

'Adaylığımız döneminde Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt ile birlikte esnafımızı ziyaret ettiğimizde yaşadıkları sıkıntıları bizlerle paylaşmışlardı. Biz de onlara sebze-meyve toptancı halini hayata geçireceğimizin sözünü vermiştik. Bugün hem Çorlu'muza hem hem de bölgemize hizmet edecek, Çorlu Yeni Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin temelini atmanın gururunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

ÇORLU'DAN TRAKYA'YA UZANAN HİZMET

Temeli atılan tesis ile bölgenin önemli bir ihtiyacının karşılanacağına vurgu yapan Başkan Yüceer, 'Bu tesis yalnızca Çorlu'ya, değil, Tekirdağ'a ve tüm Trakya'ya hizmet edecek. Burada üretici, esnaf ve tüketici buluşacak. Yıllık 50 bin tonun üzerinde işlem yapılmasını bekliyoruz. Şu anda bölgemizde üretilen yaş sebze ve meyve miktarı 136 bin tonun üzerinde. Tüketim ise günlük yaklaşık 500 ton, yıllık yaklaşık 183 bin ton seviyesinde. Bu hal binası bu ihtiyacın önemli bir kısmını karşılayacak.' dedi.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE GÜÇLÜ ZİNCİR

Tüm projelerin hem üretici hem de tüketici gözetilerek hayata geçirildiğini vurgulayan Candan Başkan, şöyle konuştu:

'Göreve geldiğimizde şunu söyledik: 'Sadece tüketiciyi değil, üreticiyi de düşünmeliyiz. Sadece üretici ve tüketici değil, esnaf da bizim için çok önemli.' Bu nedenle amacımız; esnafın işini kolaylaştırmak, üretim gücünü artırmak, şehrimizin ticaretini büyütmek ve her ilçemizi ihtiyacı olan yatırımlarla buluşturmak. Çünkü inanıyoruz ki; üreten çiftçi, kazanan esnaf ve memnun vatandaşla Tekirdağ'ı büyütebiliriz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyor, bu önemli yatırımın Çorlu'muza, Tekirdağ'ımıza ve Trakya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.'

37 BİN 600 METREKARELİK ALANA SAHİP OLACAK

Çorlu Sebze ve Meyve Toptancı Hali, 37 bin 600 metrekarelik bir parsel üzerinde yer alıyor. İki blok halinde tasarlanan hal binasında toplam 30 dükkân bulunacak. Her dükkân 97 metrekare net alana sahip olup ayrıca 15 metrekarelik bir asma kata sahip olacak.

Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş ile milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.