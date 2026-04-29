Üst Düzey Akıllı Yeni Elektrikli Araç Markası VOYAH, çok boyutlu hamlelerle küresel yapılanmasını ilerletiyor. 19. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (2026) VOYAH, yeni elektrikli araçlarından oluşan ürün gamını sergiledi.

ÇİN (İGFA) - 24 Nisan'da 19. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı (2026) kapılarını açtı. Üst segment akıllı yeni elektrikli araç (NEV) markası VOYAH, 'Rüzgârı Arkamıza Alarak Yükseliyoruz' temasıyla fuarda yerini aldı.

Kısa süre önce tanıtılan VOYAH Taishan X8, etkinliğin en çok dikkat çeken modellerinden biri oldu.

VOYAH, uluslararasılaşma stratejisi kapsamında üç önemli adımı kamuoyuyla paylaştı: Avrupa'daki varlığını derinleştirmek, Orta Doğu pazarında büyümek ve sağdan direksiyonlu pazarlara giriş yapmak. Marka ayrıca 'BetterVOYAH' adını verdiği ESG girişimini de tanıtarak küresel stratejisini ve sürdürülebilir büyüme yol haritasını resmen ileri taşıdı. Bununla birlikte VOYAH, tamamen elektrikli araç stratejisinde yeni bir döneme giriyor. Şirket, 2027 yılına kadar satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını tamamen elektrikli modellerin oluşturmasını hedeflerken, kullanıcı deneyimini kesintisiz hale getirmek için hızlı şarj altyapısını da genişletmeyi planlıyor.

Kurulduğu günden bu yana marka inşası, ürün geliştirme, teknolojik yenilik, satış kanallarının genişletilmesi ve yurt dışı açılımı gibi pek çok alanda hızlı ve güçlü bir büyüme yakalayan VOYAH, kısa süre önce Hong Kong Borsası'nda işlem görmeye başladı. Bu gelişmeyle birlikte şirket, 'merkezi ve kamuya ait işletmeler arasında halka açılan ilk üst segment yeni elektrikli araç markası' unvanını elde etti.

Söz konusu adım, üst segment NEV sektörünün gelişim dinamiklerini de yeniden şekillendiren bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.Güçlü büyüme ivmesini arkasına alan VOYAH, merkezi ve kamuya ait üst segment NEV markaları arasında yurt içinden yurt dışına en hızlı açılan şirketlerden biri konumunda. Markanın ürünleri bugün Avrupa'nın pek çok ülkesi ile Orta Doğu başta olmak üzere 40'tan fazla ülkede satışa sunuluyor. Yurt dışında 240'ın üzerinde satış noktası kuran VOYAH, ürün performansı ve müşteri hizmetlerindeki yüksek standartları sayesinde küresel kullanıcıların geniş çaplı beğenisini kazanmış durumda.

Küresel büyüme hedefleri doğrultusunda VOYAH, önümüzdeki dönemde de yurt dışı pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi, yerel endüstriyel ekosistemlerle daha derin entegrasyon sağlamayı ve Çin'in üst segment 'akıllı üretim' gücünü dünya sahnesinde daha görünür kılmayı sürdürecek.