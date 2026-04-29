Türkiye'nin denizcilik alanındaki en prestijli buluşmalarından MAST İzmir Boat Show- 4. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, 350'yi aşkın deniz aracıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık iş birliğiyle 29 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen MAST İzmir Boat Show, kapılarını açtı.

Alanda sergilenen teknelerin yüzde 70'inin yerli üretim olmasıyla dikkat çeken MAST İzmir Boat Show'un açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, EBSO Meclis Başkan Yardımcısı İzzet Şanlı, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan ve Emel Yılmaz, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve sektör profesyoneller katıldı.

Dünyaca ünlü tekne markalarıyla birlikte sektörün önde gelen yerli üreticilerini buluşturacak fuar, 3 Mayıs'a kadar devam edecek. Boyları 3 ile 15 metre arasında değişen, fiyatları 100 bin liradan başlayan geniş bir yelpazede sergilenecek deniz araçları, fuarda her bütçeye ve zevke hitap eden seçenekler sunarak deniz tutkunlarına kapsamlı bir deneyim yaşatacak.

YILDIR: İZMİR DENİZLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR KENT

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, 'İzmir denizle bütünleşmiş bir kent. İzmir için deniz sadece su, göl anlamı taşımıyor. Onun ötesinde kültür, ticaret, üretim demek. Bu etkinliği de bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum' diye konuştu.

İzmir'in denizcilik sektöründe güçlü bir konuma sahip olduğunu söyleyen Yıldır, 'Sektörü desteklemek, gücü görünür kılmak herkes için sorumluluk. Bu fuar, bu yaklaşımın sahadaki karşılığını gösteriyor. Koskoca tarihin tasarımla, teknolojiyle buluştuğu bir etkinlik alanı burası. Katılımcı sayısının artmasına şaşırmadım. Herkese hitap eden araçlar var içeride. Çok beğendiğimi söylemeliyim. Bundan sonraki MAST İzmir Boat Show fuarları için de önünüzün çok açık olduğunu düşünüyorum. Hem teknoloji var hem mükemmel tasarımlar gördüm. Ayrı bir kültür bu. Bu kültürü etkinlikte birebir yaşama şansı var' ifadelerini kullandı.

Fuarda birbirinden şık tekneler boy gösteriyor. 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar geniş fiyat yelpazesinde teknenin sergilendiği fuar; sadece sektör profesyonellerini değil, tekne ve yat tutkunlarını da ağırlayacak. Fuar, broker ve yat satış-kiralama acentelerinden distribütörlere, ithalat ve ihracatçılardan toptan alım yapan bayilere ve tasarımcılara kadar geniş bir ziyaretçi profilini ağırlayacak.

Yeni iş birliklerinin, ihracat bağlantılarının ve sektörel fikir alışverişinin yapılmasına olanak sağlayacak fuar hem sektöre hem de şehir ekonomisine katkı sunacak.

Halka açık olarak düzenlenecek MAST İzmir Boat Show, her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.