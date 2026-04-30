Cumhurbaşkanı kararıyla Gelir ve Kurumlar Vergisine ilişkin bazı istisna ve indirim oranları yeniden belirlendi. Düzenleme 2026 yılı vergilendirme döneminden itibaren geçerli olacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı kararıyla, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı oranların yeniden belirlenmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, vergi uygulamalarında bazı teşvik ve istisna oranlarında güncellemeye gidilmiş oldu.

Karara göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ödenmiş sermayeye sahip olma oranı en az yüzde 20 olarak belirlendi. Aynı kanunun ilgili maddesi kapsamında uygulanacak indirim oranı ise yüzde 100 olarak tespit edildi.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle de yurt dışı iştirak kazançlarına yönelik istisna oranı, ödenmiş sermayenin en az yüzde 20'sine sahip olunması şartıyla yüzde 80 olarak belirlendi. Ayrıca ilgili maddede yer alan indirim oranı da yüzde 100 olarak düzenlendi.

Söz konusu kararın, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine ait gelir ve kazançlara uygulanacağı belirtildi.