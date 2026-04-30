Kayseri Ticaret Odası (KTO) Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Ömer Gülsoy, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik risklere dikkat çekerek; 'Bugün dünya ekonomisinin önündeki en büyük engel belirsizliktir. Sanayicimiz, ekonomik bağımsızlığımızın sahadaki neferidir' dedi. Gülsoy ayrıca, iş dünyasının acil talebi olarak 'Döviz Dönüşüm Desteği'nin en az bir yıl daha uzatılması, mevcut yüzde 3'lük oranın piyasa gerçeklerine göre artırılması ve uygulama şartlarının sanayicimiz için daha sade ve erişilebilir hale getirilmesi çağrısında bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Nisan Ayı olağan meclis toplantısı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında gerçekleştirilen Nisan ayı olağan meclis toplantısına; KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis ve komite üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ile Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantıda Nisan ayında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı. Görüşülen gündem maddeleri oy birliği kabul edildi.

Toplantıda dünya genelindeki jeopolitik risklerin ekonomiye etkileri, yeni açıklanan ekonomi reform paketi ve reel sektörün acil çözüm bekleyen talepleri masaya yatırıldı.

ARSLAN: 'GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK, VATANMIZA SAHİP ÇIKMAKTIR'

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan eğitim yuvalarına yönelik saldırıları lanetleyerek, sosyal projelerin önemine dikkat çekti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla geride bıraktıklarını belirten Arslan, 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıların acısı hala yüreğimizdedir. Bu acı hadiseler, evlatlarımızı korumanın sadece emniyet tedbirleriyle değil, sosyal projelerle de mümkün olduğunu göstermiştir' dedi.

'ERVA SPOR OKULLARI TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR MODELDİR'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen ERVA Spor Okulları'nın önemine değinen Arslan, şunları söyledi:

'Şehrimizde sayısı 67'ye ulaşan Erva Spor Okulları, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına son derece kıymetli ve örnek bir modeldir. Bizler de Kayseri Ticaret Odası olarak, bünyemizde kurduğumuz KTO Erva Spor Kulübü ile bu vizyoner projeye en güçlü desteği veriyoruz. Gençlerimize sahip çıkmak, aslında vatanımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu projenin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması gerektiğine yürekten inanıyoruz.'

Meclis kürsüsünden dünya gündemini ve küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başkan Ömer Gülsoy, Dünya ekonomisinin modern çağın en çetin sınavlarından birini verdiğini belirtti. Gülsoy, 'öngörülemezlik' kavramının ticaretin en büyük engeli haline geldiğini vurguladı.

GÜLSOY: 'HUZURUN OLMADIĞI YERDE, HESAP DA TUTMUYOR'

İş dünyasının artık sadece ekonomik verilerle değil, jeopolitik dengelerle de iç içe yaşadığını ifade eden Başkan Gülsoy, 'Bir iş insanı olarak sadece faiz kararlarına veya enflasyon verilerine bakmamız ne yazık ki yetmiyor. Haritayı önümüze açıp, dünyadaki güç savaşlarını izlemek zorundayız. Özellikle Orta Doğu'da süren gerginlik bize şunu hatırlattı: Huzurun olmadığı yerde, hesap da tutmuyor' diye konuştu.

'GÜÇLÜ OLANI KURALI O AN YAZDIĞI BİR DÜZEN VAR'

Uluslararası ticaretin güven zemininin zedelendiğine dikkat çeken Gülsoy, küresel güçlerin keyfi tavırlarını eleştirdi. Gülsoy, şunları söyledi: 'Rakamların bu denli savrulmasının ardında, uluslararası kuralları hiçe sayan keyfi tavırlar yatıyor. Karşımızda artık hukukun üstünlüğüyle işleyen bir piyasa yok; jeopolitik çıkarlar uğruna küresel refahın feda edildiği, 'güçlü olanın kuralı o an yazdığı' kaotik bir düzen var.'

'ENERJİ KRİZİ DİJİTAL DÜNYAYI VE CEBİMİZDEKİ TELEFONU DA VURUYOR'

Enerji krizinin sanılandan çok daha derin etkileri olduğunu belirten Başkan Gülsoy, dijital dönüşüm ile enerji arasındaki bağa dikkat çekti. Gülsoy, 'Çoğumuz enerji krizini sadece akaryakıt zammı olarak görüyoruz. Oysa bu kriz, kullandığımız yapay zekayı ve dijital dünyayı da doğrudan etkiliyor. Devasa veri merkezlerinin enerji tüketimi arttıkça, dijital işlem maliyetlerimiz de sessizce yukarı çıkıyor. Kriz sadece fabrikadaki çarkları değil, cebimizdeki telefonun işlem gücünü dahi etkiliyor' dedi.

'ENFLASYONDAKİ DURUM GEÇİCİ BİR DENGELEME SÜRECİDİR'

Küresel dalgalanmaların Türkiye'ye yansımalarına değinen Başkan Gülsoy, temkinli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Gülsoy, 'Bugün yaşananlar bize şunu gösteriyor: Savaşlar bitmiş değil, sadece duraksamış durumda. Enflasyon ise henüz tamamen kontrol altına alınmış değil; şu an yaşadığımız sadece geçici bir dengelenme sürecidir. Bu fırtınayı hasarsız atlatmanın tek yolu; gerçekçi bir ekonomi yönetimi, sıkı para politikası ve mali disiplinden taviz vermemektir' dedi.

'TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ÜRETİM ALTERNATİFİDİR'

Türkiye'nin jeopolitik krizleri fırsata çevirme potansiyeline dikkat çeken Gülsoy, 'Dünya enerji yolları krizlerle boğuşurken Türkiye; boru hatları ve lojistik altyapısıyla her zamankinden daha güçlü bir 'güvenli liman' vizyonu ortaya koymalıdır. Uzak Doğu lojistik hatlarının riskli hale gelmesi, ülkemizi Avrupalı dev markalar için vazgeçilmez bir merkez kılmaktadır. Lojistik aksamalar, Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük ve en hızlı üretim alternatifi haline getirebilir' ifadelerini kullandı.

'SANAYİCİMİZ, EKONOMİ CEPHESİNİN EN ÖN SAFINDA MÜCADELE EDİYOR'

Zorlu süreçte üretim yapan iş dünyası temsilcilerine teşekkür eden Başkan Ömer Gülsoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bizim sanayicimiz, bu zorlu süreçte gerçekten büyük bir direnç ve feraset gösteriyor. Küresel ticaretin zayıfladığı bu fırtınalı ortamda; çarkları döndüren her tesis, yapılan her üretim ve gerçekleştirilen her kuruşluk ihracat, ülkemiz ekonomisinin en sağlam kalesidir. Sizler sadece ticaret yapmıyor; bu ülkenin ekonomik bağımsızlığı için birer nefer gibi sahada mücadele ediyorsunuz. Reel sektörü, yani üreten elleri destekleyecek her adım hayati derecede kıymetlidir.'

'ÜRETİM ODAKLI BİR VİZYON ORTAYA KONULDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nı değerlendiren Başkan Ömer Gülsoy, yeni vergi düzenlemelerinin iş dünyasında büyük bir yankı uyandırdığını söyledi. Yeni programın imalatçıdan ihracatçıya kadar tüm kesimleri kapsayan üretim odaklı bir vizyon sunduğunu belirten Gülsoy, 'Özellikle İstanbul Finans Merkezi odaklı 20 yıllık vergi muafiyeti ve kurumlar vergisinin imalatçı-ihracatçılar için yüzde 9'a indirilmesi muazzam bir destektir. Yazılım ve mühendislik gibi hizmet ihracatında vergi indiriminin yüzde 100'e çıkarılması ise teknoloji odaklı büyümemize büyük ivme kazandıracaktır' dedi.

'DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ EN AZ BİR YIL UZATILMALI'

Açıklanan paketin reel sektör odaklı revizyonlarla daha da güçlendirilmesi gerektiğini savunan Başkan Gülsoy, iş dünyasının acil beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

'İçinden geçtiğimiz fırtınalı dönemde daha ileri adımlara ihtiyaç var. Özellikle 30 Nisan'da sona erecek olan 'Döviz Dönüşüm Desteği' en az bir yıl daha uzatılmalıdır. Ayrıca mevcut yüzde 3'lük oran piyasa gerçeklerine göre artırılmalı ve uygulama şartları sanayicimiz için daha sade hale getirilmelidir. Sanayicinin derdi sadece kâr etmek değil, bu ülkenin üretim çarklarını her şartta ayakta tutmaktır.'

'REEL SEKTÖR DOKUNUŞU EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI PERÇİNLER'

Bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesinin Kayseri gibi üretim iştahı yüksek şehirler için yeni bir yatırım iklimi anlamına geldiğini ifade eden Gülsoy, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açıklanan bu reform paketi, sanayicimizin önünü açacaktır. Ekonomik programda yapılacak her 'reel sektör dokunuşu', Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını daha da perçinleyecektir. Bu vizyonu bizlere sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.