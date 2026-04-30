BDDK, Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı. Katılım kalkınma ve yatırım bankaları da artık aynı raporlama standartlarına tabi olacak.

ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların kamuya açıklayacağı finansal tablolar ve dipnotlara ilişkin tebliğde önemli bir güncelleme yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' ile mevcut tebliğde katılım kalkınma ve yatırım bankaları da tebliğin kapsamına dahil edildi.

Finansal tabloların hazırlanmasında 'katılım bankaları' ibaresi, 'katılım bankaları ile katılım kalkınma ve yatırım bankaları' şeklinde genişletildi.

Bazı tablolarda yer alan tutar birimleri 'bin'den 'milyon'a güncellendi.

Bu değişikliklerle, katılım esaslı faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankalarının finansal raporlama standartlarının katılım bankaları ile uyumlu hale getirilmesini amaçlandı.

