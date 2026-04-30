ANKARA (İGFA) - Ödeme ve elektronik para sektöründe yeni bir iptal kararı daha alındı. Merkez Bankası, ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar' ile şirketin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında verdiği elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri yetkisi sona erdirildi.