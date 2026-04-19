Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig 3. Grup şampiyonu Sebat Gençlik Spor'a kupasını düzenlenen törenle takdim etti.

TRABZON (İGFA) - Nesine 3. Lig 3. Grup'ta sezonu zirvede tamamlayarak Nesine 2. Lig'e yükselen Sebat Gençlik Spor, şampiyonluk kupasını aldı. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan Yozgat Belediyespor Bozok Spor karşılaşmasının ardından düzenlenen törende kupa ve madalyalar futbolculara verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir ile TFF Denetleme Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, kupayı ve madalyaları takdim etti.

Törene ayrıca Mustafa Şen, Osman Nuri Ekim ve Hamdi Aslan da katıldı.

Törende konuşan Fazlı Çilingir, Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Atalay Armutçu, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Nesine 2. Lig'de başarılar diledi.