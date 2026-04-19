KAYSERİ (İGFA) - Kayseri, spor alanındaki uluslararası birikimini 2029 Dünya Spor Başkenti hedefiyle daha ileri bir noktaya taşımak üzere önemli bir süreci daha geride bıraktı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen adaylık süreci kapsamında, ACES heyetine yönelik kapsamlı sunum ile kentin spor potansiyeli çok boyutlu olarak ortaya kondu.

Uluslararası Başarılarla Güçlenen Bir Şehir

Avrupa Parlamentosu bünyesinde faaliyet gösteren ACES Europe tarafından 2024 yılı için 'Avrupa Spor Şehri' ilan edilen Kayseri, aynı yıl 'Golden Flag (Altın Bayrak)' ile ödüllendirilmiş ve 2025 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'En Aktif Belediye' ünvanını almıştı.

Tallinn'de Başlayan Süreç

Ayrıca, 2025 yılında, Avrupa Spor Şehri ünvanının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hedefini bir üst seviyeye taşıyarak Estonya'nın başkenti Tallinn'de bizzat 'Dünya Spor Başkenti' adaylığı için resmî başvuruda bulundu.

Planlı ve Çok Paydaşlı Yönetim Modeli

Adaylık süreci disiplinli ve çok paydaşlı bir yapı içerisinde ilerlerken, Tallinn'de yapılan başvuru uluslararası sürecin başlangıcı oldu ve 3 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen Strateji Çalıştayı ile süreç şehir içinde de güçlü bir zemine oturtuldu.

ACES Heyetine Kapsamlı Sunum Gerçekleştirildi

2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı kapsamında, 17 Nisan Cuma günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ACES heyetine kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Altyapı, tesisleşme ve spor kültürü başlıklarında hazırlanan sunumda Kayseri'nin bu ünvana hazır olduğu güçlü şekilde vurgulandı. Sunumun ardından da aynı günün akşamında basın lansmanı düzenlendi.

Bir ziyafet ve balo salonunda düzenlenen lansmana; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı, ACES Türkiye Kurucu ve Fahri Delegasyon Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli, ACES Genel Sekreteri Hugo Alonso Castanon, Milli Sporcu Yusuf Dikeç, il protokolü, ACES delegasyonu komisyon üyeleri ile kentte görev yapan yaygın ve yerel medya mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkentli Adaylığı kapsamındaki lansmanda katılımcılara hitap eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Şehrimize sahip çıkma anlayışı içerisinde her kademedeki kardeşlerimizin burada bizleri yalnız bırakmaması önemli ve anlamlıydı. İşte bu anlayış içerisinde hem şehrimizi hazırlama bağlamında hem de bu lansmanla ilgili yapılan gayretli çalışmalardan dolayı Spor A.Ş.'mizin kıymetli ekibine ve emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum' dedi.

'Kayseri Bunu Gerçekten Hak Ediyor'

Başkan Büyükkılıç, Milli Sporcu Yusuf Dikeç'i de Kayseri'de görmekten ayrıca onur duyduklarını belirterek Dikeç'e katılımından dolayı teşekkür etti. Büyükkılıç, 'Bizlerin bu çalışmaları yapmasına vesile olan, yüreklendiren Sayın Valimizi paylaşmak istiyorum. Valimiz, Dünya Spor Başkenti olmak için benden bir söz almıştı. O sözü verdim, Mevla'm mahcup etmesin. İnanıyorum ki Kayseri bunu gerçekten hak ediyor' diye konuştu.

Spor alanında kente kazandırılan yatırımlardaki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Gençlik ve Spor Bakanımıza ve kıymetli ekine bizlere her aşamada verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Biz biriz beraberiz, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye'yiz' ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri olarak Dünya Spor Başkenti olma yönündeki istek ve arzularını dile getirerek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız bu sözü 1,5 milyonluk Kayseri'ye vermişti. Şimdi ACES Başkanımızın konuşmasında yüzde 99,5 bu iş Kayseri'de derken Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ACES Başkanımızı huzurlarınızda alkışlamak istiyorum' dedi.

Dünyanın her yerinde gençleri kurtarmanın tek yolunun spor olduğunun altını çizen Vali Çiçek, 'Kayseri'nin bu noktada dünyaya söyleyecek sözü var. Dünya bir seferberlik havasında gençlerin sporla buluşması anlamında birlikte hareket etmek durumunda. Kayseri'den bir ses vereceğiz, spora bağlanacağız, sporu bir dava olarak göreceğiz. Büyük bir gururla söylüyorum; Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çabaları, Kayseri'de sporda yapılan yatırımlarla gençlerimizin suça bulaşma oranları 2026'da yüzde 16 düşmüştür' şeklinde konuştu.

'Çok Çalıştı, Çok Büyük Mücadeleler Verdi, Şehrin Her Yerini Spor Salonlarıyla Donattı'

Çiçek, Başkan Büyükkılıç'ın spor alanındaki yatırımlarda büyük emek ve mücadele verdiğine işaret ederek, 'Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanına şehrin valisi olarak ve şehirde yaşayan birisi olarak teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Çok çalıştı, çok büyük mücadeleler verdi, şehrin her yerini spor salonlarıyla donattı. Ve verdiği sözü tutmanın gururuyla, onuruyla karşımıza çıkmayı hak ettiğini düşünüyorum' ifadelerinde bulundu.

'Sporu Çok Seven ve Spora Çok Destek Olan Bir Büyükşehir Belediye Başkanımız Var'

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı, ACES Türkiye Kurucu ve Fahri Delegasyon Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır da Kayseri'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, 'Kayseri gerçekten çok şanslı, sporu çok seven ve spora çok destek olan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Spor dostu bir Valimiz var. Yine Kayseri siyasetinin de spora çok destek olduğunu biliyoruz. Gerçekten güçlü belediyecilik spor dostu belediyecilik çok önemli, bir şehirde sporun gelişmesinde' diye konuştu.

'Kayseri En Güzel Şekilde Hazırlandı'

Çakır, ACES'in dünyada sporun desteklenmesi ve gelişmesinde kritik kuruluşlardan biri olduğunun altını çizerek, Kayseri'nin yaptığı gibi bir sunumu bugüne kadar görmediklerini vurguladı. Sunumda emeği geçenlere teşekkür eden Çakır, şunları söyledi: 'Her detayı çok iyi planlanmış biz sunum izledik. Bu bir süreç. Gerçekten her adımıyla Kayseri buna en güzel şekilde hazırlandı. Önemli olan bu ünvanı almak değil, bu ünvanı en iyi şekilde değerlendirmek. Yürekten inanıyorum ki Kayseri bu ünvanın hem hakkını verecek hem de bu ünvanı en iyi şekilde değerlendirerek 2029 yılından itibaren, o zamana kadar da yapacağı çalışmalarla Kayseri'yi Türkiye'de spor yönetimi ve spor modellemesinde örnek bir şehir haline getirecekler. Burada bu potansiyeli görüyoruz bu da bizi çok mutlu ediyor.'

'Bugün Burada Yapılan Sunum 9 Ülkede Yapılan Sunumların En Güzeli'

ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli ise ACES faaliyetleri hakkında bilgiler vererek ACES Türkiye ile birlikte yaptıkları çalışmaları anlattı. Lupattelli, Kayseri'nin yaptığı sunumun şimdiye kadar dünya spor şehri ünvanını elde eden şehirler arasındaki en iyi sunum olduğunu kaydederek, '9 tane dünya spor başkentinden bahsettik. Bugün burada yapılan sunum 9 ülkede yapılan sunumların en güzeli. Burada yapılan çalışmanın arkasında özellikle Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkürlerimi sunmak isterim. Emeği geçen herkese tebriklerimi sunarım. Sayın Valimize teşekkürlerimi sunarım ve gerçek bir sporcu olan Sayın Belediye Başkanımıza aynı zamanda' ifadelerini kullandı.

'Yüzde 99,5 Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti'

Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı ile ilgili de değerlendirmelerini yapacaklarını dile getiren ACES Başkanı Lupattelli, 'Değerlendirmemizi yapacağız ama yüzde 99,5 Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti' sözleri ile adeta Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olduğu müjdesini verdi. Lupattelli'nin bu sözleri salonda büyük bir coşku yaşanmasına neden oldu.

ACES Genel Sekreteri Hugo Alonso Castanon da konuşmasında sunumu değerlendirerek, '2024 yılında Avrupa'nın en iyi spor şehri seçildiniz Kayseri olarak. Şimdi ise Dünya Spor Başkentliğine doğru hızla ilerliyorsunuz' sözleri ile dünya spor başkenti olmanın Kayseri'ye sağlayacağı kazanımlardan söz etti.

Lansmana katılan Atıcılık branşında Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Yusuf Dikeç ise Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olması yönündeki iyi dileklerini dile getirerek, 'Atıcılık sporunun hem ülkemde hem de dünyada tanınır olmasına vesile olmamdan dolayı çok mutluyum. Buraya gelen heyete saygılarımı sunuyorum. Umarım 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri olacaktır. Ben de 2029 Kayseri için hazırım' dedi.

'Dünya Spor Başkentliğine Ben de İmzamı Atıyorum'

Program kapsamında dikkat çeken anlardan biri de sembolik imza oldu. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, salonda kurulan 'Kayseri'nin Dünya Spor Başkentliğine ben de imzamı atıyorum' ifadesinin yer aldığı panele imza attı. Kayseri, Büyükşehir Belediyesi ile güçlü altyapısı, uluslararası başarıları ve planlı yönetim anlayışıyla 2029 Dünya Spor Başkenti hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Büyükşehir Spor A.Ş.'den Dikkat Çeken Sunum

Lansmanda Kayseri'nin neden Dünya Spor Başkenti olması gerektiğini anlatan, gün içerisinde ACES delegasyonuna yapılan kapsamlı sunumun özeti niteliğinde, yaklaşık 20 dakikalık sunum yapıldı. Sunucular Mustafa Özben ve Can Yücel Metin, sunumlarında Kayseri'den övgü dolu sözlerle bahsettiler. Lansmanda; sporla şekillenen bir şehir kimliği, Kayseri 2029'un üç temek ekseni, sporla ritim kazanan bir şehir, hazırlanmış kapasite-kanıtlanmış yetkinlik, Kayseri'yi anlamak, şehrin demografi gücü, zirvelerin ruhu ve modern sporun merkezi, coğrafi konum ve ulaşım, konaklama ve turizm altyapısı, spor altyapısı, finansal çerçeve, herkes için spor politikası, organizasyon deneyimi, spor turizmi ve ekonomik etki ile 2029 resmi program takvimi gibi pek çok konuda sunum yapıldı.

1 milyon 460 bin nüfusu, 70 bini aşkın üniversite öğrencisi, 9 bin 231 konaklama kapasitesi, 428 tescilli spor kulübü, 3 yılda 155'ten fazla büyük organizasyon ve 1,5 milyondan fazla organizasyon katılımı, 23 bin 971 lisanslı sporcu ve 61,25 milyon Euro'luk 2029 spor bütçesi ile Kayseri 2029 Dünya Spor Başkentliğinin en güçlü adayı olarak dikkat çekiyor.

Sunumda özellikle Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en dikkat çekici kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi, 26 milyon metrekarelik alanı, 112 kilometre pist uzunluğu, 41 farklı pisti, 19 mekanik tesisi, 154 kar makinesi, 26.750 kişi/saat kapasitesi, 1.830 metreye ulaşan kamp merkezi rakımı ve 2025-2026 sezonunda 3 milyonu aşkın ziyaretçi sayısı ile ön plana çıktı. Öte yandan sunumda Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ise 8 FIFA standartlarında futbol sahası, 8 kulvarlı olimpik yüzme havuzu, 2 bin 800 metrekare kapalı spor ve fitness salonu gibi özellikleri ile göz doldurdu.

Sunumda bir diğer kayda değer detay ise Kayseri'nin şehir yapısında tüm ana tesislere 15 dakika içinde ulaşılabilen kompakt ve entegre bir model sunması oldu. Sunumda ayrıca, Kayseri'de son 3 yılda 288,9 milyon TL'lik spor yatırımının yapıldığı vurgulanırken 2026-2028 arasında yapılması planlan spor yatırım tutarı 1,2 milyar TL, 2029 yılında ise spora ayrılacak toplam belediye bütçesinden pay yüzde 5, yani 61,25 milyon Euro olarak katılımcıların dikkatine sunuldu.

Sunumun sonunda yapılan, 'Kayseri hazır, Türkiye hazır 2029 Dünya Spor Başkentine inancımız tam' vurgusu salondan büyük alkış aldı. Lansman toplu şekilde fotoğraf çekimi ile sona erdi.