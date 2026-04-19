Somaspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

BURSA (İGFA) - TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, sahasında konuk ettiği Somaspor'u 5-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten yeşil-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bursaspor, etkili futboluyla rakibine üstünlük kurdu. Konuk ekip Somaspor, 86. dakikada Namık Barış ile gol bulsa da mücadele 5-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle tamamlandı.

Şampiyonluk düdüğünün ardından statta büyük coşku yaşanırken, taraftarlar takımlarının başarısını uzun süre kutladı.

Bursa genelinde de şampiyonluk sevinci sokaklara taşarak adeta bayram havası oluşturdu.

Bursaspor, ligin son haftasında Aliağa FK deplasmanında formalite maçına çıkacak. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla birlikte TFF 2. Lig defterini kapatarak 1. Lig'e dönüşünü resmen ilan etmiş oldu.