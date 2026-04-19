Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak noktalayan Çayırova Belediyesi, önümüzdeki sezon Basketbol Süper Ligi'nde boy gösterecek. 5 yıl önce kurulan ve bu süreçte 5 kupa alarak, serüveni süper ligle taçlandıran Çayırova Belediyesi, potada eşine zor rastlanacak bir başarı örneğine imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi tarafından 5 yıl önce kurulan ve o günden bu yana her yıl başarı çıtasını bir üst basamağa yükselten, son olarak da Türkiye Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp, Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi, basketbol tarihine adını altın harflerle kazıdı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin 2021 yılında ilçedeki gençlerden gelen talep doğrultusunda kurduğu Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, o günden bu yana 5 yılda 5 kupayı ilçeye kazandırdı. Dün tamamlanan normal sezonun ardından da Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Çayırova Belediyesi, tam 33 yıl sonra Kocaeli'ni Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde temsil edecek takım olacak.

EBBL VE TB2L'DE ŞAMPİYONLUK

2021 yılında kurulan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı ilk olarak Kocaeli Erkekler Ligi'nde üçüncü olma başarısını gösterdi ve bir sonraki sezon TBF Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde (EBBL) mücadele etti. EBBL'deki ilk sezonunda rakiplerine üstünlük kuran ve şampiyonluk kupasını Çayırova'ya getiren, Çayırova Belediyesi, bir Sonraki sezon Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde (TB2L) mücadele etmeye hak kazandı. TB2L'de oynadığı ilk sezonda grubunu lider bitiren Çayırova Belediyesi, play-offlarda destansı bir geri dönüşe imza attı ve bunun akabinde finalde Kapaklıspor'u son salise basketiyle yenerek, şampiyonluk kupasını kazanmıştı.

TB2L, şampiyonluğunun ardından sıra, Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) gelmişti. Burada 3 sezon boyunca oynayan Çayırova Belediyesi, ilk sezonunda play-off çeyrek final, ikinci sezonunda play-off yarı final oynama başarısı gösterdiği TBL'de 2025-2026 sezonunu çifte kupalı şampiyon olarak noktaladı. İlk olarak Kocaeli tarihinde bir ilke imza atan Çayırova Belediyesi, Erkekler Federasyon Kupası'nı kazandı. Daha sonrasında ise sezon boyunca üstün bir performans ortaya koyarak, Basketbol Süper Ligi'ne şampiyon olarak adını yazdırdı.

ÇİFTÇİ, 'ÇAYIROVA'MIZA ARMAĞAN OLSUN'

Şampiyonlukların mimarı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dün oynanan Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Türkiye Basketbol Tarihi'nde bir ilki başardık takım olarak. 5 yıl önce takımımızı kurduk ve 5 yılda 5 tane kupa kazandık, federasyon kupası da dahil olmak üzere. Biz basketbol takımımızı gençlerimizin ve çocuklarımızın isteği doğrultusunda kurduk ve hocamızla, oyuncularımızla birlikte istikrarlı bir şekilde, mücadele ettik ve şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımızı, oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve Ender Hocamızı tebrik ediyorum. Bu şampiyonluk tüm Çayırova'mıza armağan olsun' ifadelerini kullandı.

5 yılda 5 kupa alarak, basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Çayırova Belediyesi, Kocaeli spor tarihinde de uzun süren hasrete nokta koydu. Kocaeli'ni 33 yıl sonra Basketbol Süper Ligi seviyesine temsil edecek ilk takım olmayı başaran Çayırova Belediyesi, önümüzdeki sezon FİBA standartlarında inşa edilen yeni spor salonunda Basketbol Süper Ligi'ne de damga vurmayı amaçlıyor.