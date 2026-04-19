Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon bir yatırımla kente ve Türk sporuna kazandırdığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi spor dünyasından gazeteci ve yazarların ilgi odağı oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi gazeteciler tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulunurken gözlemlerini aktaran gazetecilerin tesis karşısındaki beğeni ve hayranlıkları değerlendirmelerine yansıdı. Basın mensupları, Erciyes Kayak Merkezi'ni de ziyaret ederek tesisleri gezdi.

Yaklaşık 1.850 metre rakımda hizmet veren, üst düzey tesis altyapısı, modern sahaları ve doğayla iç içe konumuyla dikkat çeken hem yerli hem de yabancı takımlara profesyonel kamp imkânı sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor dünyasından gazeteci ve yazarların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri ve 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'nin spor alanındaki dikkat çeken yatırımlarının başında gelen Erciyes Kayak Merkezi ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Türkiye Spor Yazarları Derneği'ni ağırladı.

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret eden ve tesisleri gezen gazeteciler burada Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu'dan sunum eşliğinde merkeze dair detaylı bilgi aldı. Daha sonra Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret eden gazetecilere, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan tarafından tesisler hakkında detaylı bilgi verilirken basın mensupları, merkezin sahip olduğu donanım ve imkânları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Tesisleri hayranlıkla gezen gazeteciler, 8 adet futbol sahası, profesyonel olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness tesisleri ile profesyonel sporcuları ağırlayan merkeze dair takdir ve beğenilerini dile getirdiler.

'Büyük Bir Yatırım Yapılmış ve Her Şeyi ile Entegre Bir Tesis'

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni büyük bir hizmet olarak nitelendiren Fanatik Gazetesi Yazarı ve BEİN Sports Yorumcusu Tunç Kayacı, 'Aşağı yukarı 38 yıldır bu meslekteyim yaz, kış kamplarının hepsini izleyen bir gazeteci olarak, sahadan biri olarak gerçekten emeği geçen herkesi kutluyorum. Büyük bir hizmet. Türkiye'de takımlar kamp dönemlerinde yer ararlar, birçok yetersizlikler vardır. Burada şunu gördüm; gerçekten büyük bir yatırım yapılmış ve her şeyi ile entegre bir tesis. Sadece Türk kulüpleri değil yabancı kulüplerinde gelip kamp yapabileceği bir tesis var burada. Hayırlı, uğurlu olsun' diye konuştu.

Fanatik Gazetesi Spor Yazarı Ömer Necati Albayrak da takımların artık yurt dışında kamp yapmak yerine Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih edebileceklerin ifade ederek, şunları söyledi: 'Uzun yıllardır Avrupa'da Türk takımlarının kamplarını çok yakından takip ediyoruz. Avrupa'da görmediğimiz kamp merkezi yoktur. Erciyes'e ilk kez geldim ve açıkçası buraya gelince takımlarımızın artık yurt dışına gidip hem ekonomik olarak çok daha yüksek rakamlar harcamalarına hem de bu denli konforlu bir alana sahip olamadan geri gelmelerine üzüntü duydum tabi ki. İnşallah bundan sonra burasının hem tanıtımı çok daha güçlü bir şekilde gerçekleşir hem de takımlarımız burada çok daha sağlıklı bir şekilde sezona hazırlık kamplarını, yurdun içerisinde böyle güzel imkânlarda geçirir.'

'Gerçekten Muhteşem Bir Şey Yapmışsınız'

A Spor Yorumcusu ve Teknik Direktör Saffet İşler ise geçmişten bugüne Erciyes'te ortaya koyulun atılıma dikkat çekerek, '1988 senesinde Erciyes'te bir kamp yapmıştık. O günkü manzara tesis olarak Karayollarının bir tesisinde kalmıştık. Ama şimdi geldiğimiz nokta hem futbol sahaları hem kayak merkezleri, yüzme havuzları ve kapalı spor salonu, fitness salonları: Muhteşem gördüm. Kayseri olarak, belediye olarak gerçekten muhteşem bir şey yapmışsınız. Hani Avrupa'ya gitme hastalığı var ya inşallah bundan sonra buraları görüp o Avrupa hastalığından vazgeçerler kamp dönemleri için. Gerçekten çok güzel, bunu kendi televizyon programımda da söyleyeceğim. Emeği geçen herkese tebrikler diyorum' şeklinde konuştu.

'Harika Bir Alan Olmuş'

TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin tanıtımı noktasında üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirerek, 'Yüksek İrtifa Kamp Merkezini, TRT Spor'da yaptığımız haberlerin yanı sıra burada bizzat yerinde görüp test etmek bizler için çok güzel oldu. Daha önce burada haberler yapmıştık ama daha fazla haber yapıp buraya daha fazla ilgi çekmesi adına da kendi üzerimize düşen görevi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Erzurum var, Bolu var ama Kayseri'nin çok daha fazla bilinir ve öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. 8 saha var, yüzme salonunu, fitness salonunu, kapalı spor salonunu gezdik harika bir alan olmuş. Yaz dönemin de kamp yapacak takımlar için de harika bir yer olduğunu söyleyebiliriz' ifadelerini kullandı.

'Kayseri Açısından Büyük Bir Kazanım'

Gazeteci Spor Yazarı Hasan Sarıçiçek ise tesisin sunduğu avantajlara dikkat çekerek değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: 'Burada şahit olduğumuz hem tesis hem düşünce hem hayat tarzı anlamında kendini aşmış bir Kayseri gerçeğini yansıtıyor. Dünyayı beş kere dolaştım ve 5 Olimpiyat Oyunları, 4 de Dünya Kupası'nı yerinde gördüm. Dolayısıyla mega ölçekteki bir organizasyonun ne olması gerektiğini biliyorum. Onların altyapı olayını biliyorum. Şurada gördüğümüz gerçekler, bir Real Madrid'de ne varsa Barcelona da ne varsa imkân anlamında o var. Burasının ekstrası 1.900 metrenin üzerinde bir rakımda doğal oksijen alıyorsunuz. 4 mevsimi bir arada yaşıyorsunuz. Maç yaparak teoriyi pratiğe dönüştürüyorsunuz, hazırlığı yapıyorsunuz. Kayseri açısından büyük bir kazanım, sektörel anlamda. Aynı zamanda futbol adına, spor adına önemli bir yatırım. Bu tesisleri bölgeye kazandıran bütün yöneticilere teşekkür ediyorum.'

'Kayseri Bunu Aşmış Durumda'

Kayseri'nin kendini aştığını belirten TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan da tesisin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Gerçekten şuanda kendimi Avrupa'da hissettim. Yıllardan beri spor kulüplerimizin tek hayali bu irtifa merkezleri ve sahalardı. Bununla ilgili de bütün ekonomik külfetler Avrupa'ya aktarılıyordu. Bugün baktığınız zaman gerçekten de Kayseri bunu aşmış durumda. İnanıyorum ki bu ölçüde, sadece burada kalmayacak, uluslararası düzeye de gidecektir bu. Kayseri adına gurur duyduğumu iletmek istiyorum. Türk sporunun da süreç içerisinde Avrupa hayalinin sona ermesi, Kayseri'de böyle bir merkezde buluşmaları en büyük dileğimdir' ifadelerinde bulundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güçlü bir spor vizyonu ile yatırım ve projelerini hayata geçirmeye, hizmete açtığı spor tesislerini çok yönlü şekilde güçlendirerek dünyaya açma gayret ve girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Spor A.Ş. yaklaşan yaz kampları dönemi içinse Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni en iyi şekilde hazırlıyor.