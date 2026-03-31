KIRIKKALE (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kırıkkale'de Sky Dagger tarafından gerçekleştirilen dron gösterim faaliyetlerini yerinde inceleyerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Görgün, 'Sky Dagger, yalnızca mevcut ihtiyaçlara yanıt veren bir sistem olmanın ötesinde, mühendislik kabiliyeti ve girişimcilik ruhuyla geleceğe yön veren bir yaklaşımdır' dedi.

Sky Dagger'ın sahada ortaya koyduğu çevik üretim anlayışının, inovatif bakış açısının ve yüksek koordinasyon kabiliyetinin, savunma sanayisindeki dönüşümün güçlü bir örneği olduğunu belirten Prof. Dr. Görgün, projeyle Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki hedeflerine hızla ulaşacağını vurguladı.

Etkinlikte, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü İlhami Keleş, Sky Dagger Drones Genel Müdürü Mehmet Öztekin ve BaykarTech CEO'su Haluk Bayraktar ile tüm paydaşlara teşekkür eden Prof. Dr. Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yenilikçi, çevik ve yüksek teknoloji odaklı projelerle savunma sanayisini daha da ileriye taşıyacaklarını vurguladı.