28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı Savaş Üner, siyasi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP örgütlerinin her zaman vefalı olduğunu ve bir teşekkürü hak ettiğini ifade eden Üner, “Herkesin bildiği üzere 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı olarak 2022 yılında sahaya indim.

O dönem ve öncesinde 9 ilçemizde görev yapan mevcut ve önceki dönem örgüt başkan ve yöneticilerimizden hep destek, hep vefa gördüm. Sağ olsunlar, var olsunlar beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sadece seçim zamanı değil, her zaman sahada olacağız. Şimdi sıra bende. 2024 yerel seçimlerinde partimizin başarısı için gecesini gündüzüne katan başta ilçe başkanlarımız olmak üzere tüm örgüt emekçilerimize teşekkür ziyaretleri gerçekleştirmek istiyorum.

Hedefim, 9 ilçe, 7 belde de görev yapmış tüm parti emekçilerimizi ziyaret ederek, onlara partim adına teşekkürlerimi iletmek. Asırlık çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadrolarına her zaman ihtiyacımız var. Hiçbir parti emekçisinin hakkını ödeyemeyiz. Bu kapsamda ben de İpsala’nın ardından ikinci tur ziyaretlerimi Keşan ilçemizde gerçekleştirdim. Önce CHP Keşan İlçe Başkanımız Anıl Çakır’ı, ardından önceki dönem Keşan İlçe Başkanımız Saner Özdilek’i, CHP Keşan İl Genel Meclis Üyemiz Güneş Yılmaz’ı ve yine önceki dönem CHP Keşan Belediye Meclis Üyemiz Süleyman Gürsel Paçaman’ı ziyaret ettim. Tüm Keşanlı siyasi yol arkadaşlarıma, hepsine örgütümüz adına çok teşekkür ediyor, tüm partililerimize ve kamuoyuna en derin saygılarımı sunuyorum.” Dedi.