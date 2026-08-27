Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF), Türkiye genelindeki teşkilatlanma hamlesini ve uluslararası vizyonunu Bursa'ya taşıdı. Konfederasyon, Bursa İl Temsilciliği görevine Ömer Küçükkaya'yı atarken, kentte sağlık turizmi ve sosyal sorumluluk odaklı projeler için de yeni bir çalışma başlattı.

BURSA (İGFA) - SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay liderliğinde gerçekleşen Bursa programında, kentin sağlık turizmindeki potansiyelinin uluslararası arenaya taşınması ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacak projelerin yaygınlaştırılması hedeflendi.

ÖMER KÜÇÜKKAYA BURSA İL TEMSİLCİSİ OLDU

Bursa'daki çalışmaları etkinleştirmek ve sektör paydaşları arasında güçlü iş birlikleri kurmak amacıyla SATKOF Bursa İl Temsilciliği görevine Ömer Küçükkaya getirildi. Atama kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Aysun Bay, Bursa'nın sağlık turizmi potansiyelini geliştirmek ve teşkilatı güçlendirmek adına yapılan atamanın hem kent hem de konfederasyon için hayırlı olmasını diledi. Bay, Ömer Küçükkaya'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

ULUSLARARASI YATIRIMCILAR BURSA'YA YÖNLENDİRİLECEK

Bursa programı kapsamında kamu yönetimiyle de temaslarda bulunan SATKOF heyeti, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Görüşmede, Bursa'nın zengin termal kaynakları ile gelişmiş sağlık altyapısının uluslararası yatırımcılara tanıtılması ele alındı. SATKOF'un özellikle Orta Doğu'daki temsilcilikleri aracılığıyla bağlantı kurduğu yatırımcı heyetlerini Bursa'ya yönlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Prof. Dr. Aysun Bay, Bursa'nın sağlık, termal turizm ve yatırım gücünü küresel ağlarla buluşturmaya kararlı olduklarını vurguladı.

'İKİNCİ ŞANS PROJESİ' BURSA'DA UYGULANACAK

SATKOF'un sosyal sorumluluk odaklı projeleri arasında yer alan 'İkinci Şans Projesi', Bursa'da da hayata geçirilecek.

İzmir'de başlatılan proje; ceza infaz kurumlarındaki kadınlar ile denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin mesleki eğitim, üretim ve istihdama katılımını amaçlıyor. Projenin Bursa'da yerel yönetimler, kamu kurumları, eğitim kurumları ve özel sektör iş birliğiyle uygulanması planlanıyor. Prof. Dr. Aysun Bay, 'Bir meslek, bir iş ve uzatılan doğru bir el, bir insanın hayatında gerçek bir ikinci şans olabilir' diyerek, Bursa'nın güçlü sanayi altyapısıyla bu projenin önemli merkezlerinden biri olacağını söyledi.

SATKOF'un Bursa'da başlattığı yeni süreçle hem sağlık turizmi hem de sosyal fayda sağlayan projelerde büyümeyi hedeflediği belirtildi.